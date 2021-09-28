 

Арахамия заявил, что “Слуга народа” в Трускавце не будет обсуждать смену глав комитетов Рады

28.09.2021, 9:20, Новости дня
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“Я слышал сегодня впервые эту информацию от одного из глав комитетов, который мне позвонил и говорит: “Журналисты спрашивают, действительно ли у нас есть кадровые вопросы по главам комитетов на нашем совещании?” У нас не планируется обсуждение никаких изменений по вопросу глав комитетов. […] Официально заявляю, что таких изменений мы не ждем”, – сказал он.

В то же время он сказал, что на заседании будут обсуждать кадровые изменения в правительстве.

Контекст:

Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила 21 сентября, что президент Украины Владимир Зеленский планирует провести встречу с нардепами от фракции “Слуга народа” в Трускавце. Издание отмечало, что на встрече “будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях”.

Спикер фракции Юлия Палийчук подтвердила эту информацию. “Это будет не партийный съезд, не обучение нардепов, а рабочее совещание”, – подчеркнула она. Спикер добавила, что место, где состоится встреча, еще определяют, но, возможно, это будет “одна из областей на западе Украины”.

Корниенко назвал мероприятие “Большой фракцией”. По его словам, там нардепам расскажут о плане трансформации страны, который Зеленский представил во время визита в США в начале сентября.

В заседании могут принять участие генеральный прокурор Ирина Венедиктова и руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщал Корниенко.

27 сентября стало известно, что стратегическое заседание фракции “Слуга народа” пройдет 1–2 октября в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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