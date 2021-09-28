 

Автора песни I Believe I Can Fly певца R. Kelly признали виновным в торговле людьми

28.09.2021, 9:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Присяжные признали R. Kelly виновным по восьми пунктам о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и одному пункту о рэкете. Приговор вынесут 4 мая 2022 года.

Певцу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

45 свидетелей обвинения заявили о сексуальном и физическом насилии со стороны R. Kelly. По их утверждениям, обвиняемый держал их взаперти и шантажировал. Некоторые жертвы на момент совершения преступления были несовершеннолетними.

ВИДЕОВидео: RKellyTV / YouTube
Контекст:

R. Kelly стал известным в 1990-х годах как исполнитель песен в стиле RʼnʼB. Певец является обладателем трех “Грэмми”. Одна из самых популярных его композиций – I Believe I Can Fly, ставшая саундтреком к фильму “Космический джем”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.01 / Президент Португалии переизбран на второй срок

21.02 / Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии

04.10 / Ученые нашли причину предвзятого отношения к роботам

11.06 / “Хватит медлить”. Вице-спикер Рады Кондратюк заявила, что двери НАТО для Украины открыты только на словах

19.07 / Путин поздравил горняков и металлургов с профессиональным праздником

13.12 / «Репортеры без границ» осудили казнь главы портала Amad News

17.02 / «Сибирские морозы» в Европе – Балтийское море замёрзло, Афины и Стамбул замело снегом

31.03 / Статую неуверенной Греты Тунберг поставили в Англии

03.08 / Отрекшийся от престола Хуан Карлос I решил покинуть Испанию

08.07 / В Токио введут чрезвычайное положение накануне Олимпиады – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика