Во Львовской области более половины школ перешли на дистанционное обучение

Остальные школы перешли на дистанционное обучение, так как не достигли показателя в 80% вакцинированных от коронавируса учителей.

Паска также сообщил, что в области специальная комиссия будет проверять качество дистанционного обучения.

“Комиссия приходит в школу, чтобы посмотреть, есть ли дистанционное обучение. Достаточно зайти на те компьютеры, которые есть в школе. Если есть платформа для дистанционного обучения, то можно тогда дальше исследовать, насколько оно качественное. Если нет платформы для дистанционного обучения, если педагогический совет в соответствии с рекомендациями департамента образования годовой давности не определился с такой платформой, значит, там дистанционного обучения нет, потому что обучение в Zoom, обучение в мессенджерах, в Viber – это не дистанционное обучение. Оно не может дать никакого качества”, – сказал он.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 28 сентября в Украине первую дозу вакцины получили 6,9 млн человек, а 5,5 млн получили вторую и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С 23 сентября в Украине был введен “желтый” уровень эпидемической опасности по всей территории страны.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из “зеленой” зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин заявил, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.

27 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что вакцинацию прошли более 70% работников учебных заведений.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—