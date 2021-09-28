 

Во Львовской области более половины школ перешли на дистанционное обучение

28.09.2021, 9:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Остальные школы перешли на дистанционное обучение, так как не достигли показателя в 80% вакцинированных от коронавируса учителей.

Паска также сообщил, что в области специальная комиссия будет проверять качество дистанционного обучения.

“Комиссия приходит в школу, чтобы посмотреть, есть ли дистанционное обучение. Достаточно зайти на те компьютеры, которые есть в школе. Если есть платформа для дистанционного обучения, то можно тогда дальше исследовать, насколько оно качественное. Если нет платформы для дистанционного обучения, если педагогический совет в соответствии с рекомендациями департамента образования годовой давности не определился с такой платформой, значит, там дистанционного обучения нет, потому что обучение в Zoom, обучение в мессенджерах, в Viber – это не дистанционное обучение. Оно не может дать никакого качества”, – сказал он.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 28 сентября в Украине первую дозу вакцины получили 6,9 млн человек, а 5,5 млн получили вторую и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С 23 сентября в Украине был введен “желтый” уровень эпидемической опасности по всей территории страны.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из “зеленой” зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин заявил, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.

27 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что вакцинацию прошли более 70% работников учебных заведений.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.04 / CBS News – ФБР обыскало дом и офис Рудольфа Джулиани из-за его бизнес-контактов на Украине

15.12 / Кадыров сообщил о ликвидации боевика в Чечне

26.11 / Предсказана погода в Москве на выходных на фоне циклона «Таня»

16.12 / Соседи Трампа по Палм-Бич протестуют против его возможного переезда

23.12 / “На день раньше”. Глава “Укрпошти” сообщил, что Пенсионный фонд оштрафовал компанию на 1,5 млн грн за несвоевременную выплату

23.09 / Офис генпрокурора Украины объявил о подозрении командиру бригады Черноморского флота РФ в захвате украинского корвета “Хмельницкий”

01.01 / “Боль разрезала меня на части. Я не могла ступить ни шага”. Седокова рассказала, как провела новогоднюю ночь

12.08 / Kresy – в Варшаве считают, что Брюссель оставил Польшу без денег по политическим мотивам

15.07 / Норвегия помогла РФ ликвидировать разлив топлива в Норильске

13.10 / Режим КТО введен в Грозном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика