В ЧВК “Вагнер” перестали принимать выходцев из ОРДЛО и Крыма – СМИ

О наборе в ЧВК журналистам рассказала двое вагнеровцев. Соответствующие объявления такэе стали появляться в связанных с ЧВК пабликах в соцсети “ВКонтакте”.

Как узнали журналисты, набор идет среди самых разных специалистов, в ЧВК требуются: переводчики с французского, санитарные инструкторы, хирурги, терапевты, врачи общей направленности, инженеры, повара, водители. Востребованы и все военные специальности – особенно саперы, минеры, операторы и механики беспилотных летательных аппаратов.

В ЧВК принимают мужчин от 23 до 45 лет. Основанием для отказа могут стать налоговые задолженности, судимости по уголовным статьям, плохие зубы или серьезные заболевания. Не принимают в ЧВК граждан Грузии, а также всех, кто родился на территории УССР.

Во всех записях отдельно уточняется, что записаться в вагнеровцы не смогут ни уроженцы ОРДЛО, ни жители аннексированного Россией Крыма. Это, по словам журналистов, “вызывает определенное возмущение у многих участников боевых действий на востоке Украины”.

Контекст:

Частная военная компания “Вагнер” – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако ее бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в операциях в Сирии и Ливии и в войне на востоке Украины. Они также действуют в нескольких африканских странах. Наиболее заметно их присутствие в Центральноафриканской Республике.

Спонсором ЧВК “Вагнер” называют близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Компания “Вагнер” принимала участие в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, в частности в сражениях за Дебальцево. Погибшие зимой 2015 года в Украине были посмертно удостоены государственных наград РФ, писала “Фонтанка” со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении ее редакции.

По информации СМИ, правящая хунта в столице Мали Бамако изучает возможность заключения контракта с ЧВК “Вагнер” о размещении около 1 тыс. наемников в Мали для обучения своих вооруженных сил и защиты начальства.

В июле 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французское военное командование до конца года закроет часть своих баз в Мали и выведет большую часть военных, которые боролись с террористами и радикальными исламистами.

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