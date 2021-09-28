 

Парикмахер изменил внешность 70 летнего дедушки до неузнаваемости, превратив его в 30-летнего красавчика

28.09.2021, 9:11, Разное
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Совсем недавно один из пользователей форума Реддит в разделе «Это интересно!» опубликовал видео с перевоплощением мужчины, которое вызвало большой интерес у интернет-комьюнити.

В начале ролика парикмахер показывает посидевшего мужчину с лысиной на макушке.

Далее он начинает ровнять и красить его волосы.

После первых процедур, клиент явно становится моложе, но на этом процесс перевоплощения не заканчивается.

Парикмахер производит наращивание волос на облысевшие участки и выравнивает бороду, а после демонстрирует полученный результат.

Пожилой мужчина, буквально за считаные минуты из 70-летнего дедушки становится 30-летним парнем.

Форумчане были шокированы и остались в полном восторге от работы парикмахера

«Теперь он похож на настоящего рэпера»

«Я не могу поверить своим глазам! Это высший пилотаж»

«Я не знаю сколько у него ушло на это все времени, но оно того стоило»



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