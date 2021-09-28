 

Apple сутки по ошибке продавала россиянам iPhone 12 под видом iPhone 13

28.09.2021, 9:11, Разное
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Apple официально признала, что из-за халатности сотрудников компании в первый день продаж нового iPhone 13 россияне получали iPhone 12. 

«От имени нашей компании я бы хотел принести официальные извинения всем нашим клиентам, которым из-за нелепого стечения обстоятельств были переданы iPhone предыдущей модели. Это стало следствием ошибки, которая была допущена одним из сотрудников нашего завода – он ввёл в программу неверные параметры, поэтому в коробках iPhone 13, которые предназначались для России, находили аппараты 12 серии. Мы просим всех, кто приобрёл телефон в первые дни официальных продаж, проверить, какая модель была вам продана. Для нужно выбрать в меню пункт «Об этом устройстве» и убедится, что у вас именно iPhone 13. Если же вам по ошибке вам был продан iPhone 12, то обратитесь на горячую линию Apple или в любой официальный сервисный центр. Мы сделаем всё возможное, чтобы оперативно заменить ваш телефон», – заявил глава пресс-службы Apple-Россия Алексей Голубев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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