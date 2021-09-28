Скандалы: В деле экс-главы Раменского района Кулакова криминалисты окончательно запутались

Эксперт рассказала в суде о вопиющих нарушениях при работе следствия с вещдоками

Новые подробности резонансного убийства зампредседателя общественной палаты Евгении Исаенковой, в котором обвиняют бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, прозвучали в понедельник, 27 сентября, в Подольском городском суде Московской области. Не исключено, что следы убийства старательно вычищались не только в доме убитой, но и с тела в морге с помощью… другого тела.

О безвыходной ситуации, с которой столкнулись специалисты во время экспертизы, рассказала судебно-медицинский эксперт, работавшая с личными вещами убитой.

Если раньше обвиняемый Андрей Кулаков проявлял инициативу и не без энтузиазма общался с журналистами, в этот раз он решил взять паузу и, похоже, надолго. Репортерам, которые планировали побеседовать с экс-главой Раменского района перед заседанием, сообщили, что осуществить задуманное они смогут позже, с условием «если обвиняемый захочет». Примечательно, что после заседания Кулаков заявил, что журналисты якобы много фантазируют, поэтому комментариев не будет. А поспрашивать у бывшего высокопоставленного чиновника, обвиняемого в убийстве любовницы, было что.

На процесс явилась эксперт судебно-экспертного центра Следственного комитете Елена Кузнецова. Женщина исследовала вещи погибшей — колготки, кофту, куртку, косынки и сумку. Впрочем, исследовать было нечего — на вещах в основном оказался биоматериал… постороннего мужчины. Как выяснилось, тело Исаенковой доставили морг города Раменское. В то же время там находилось тело некоего Кулагина. Намеренно или случайно, но персонал морга, допустив небрежность, положил тело Исаенковой на стол, на котором ранее лежали останки Кулагина. Небрежность оказалось фатальной – одежду Исаенковой, судя по рассказу свидетеля, буквально вымазали в биоматериале Кулагина.

Как признавалась эксперт, частичное загрязнение тела в морге возможно, но в этот раз, не исключено, что кто-то очень постарался: чужеродные клетки оказались везде — не только на верхней одежде погибшей. И самое главное, что не местами.

— Было очень много биологического материала Кулагина. Создавалось впечатление, что курткой Исаенковой помыли стол. Кофта вся… Если бы было случайное загрязнение, то были бы участки… но здесь на каждом вещдоке было большое количество биологического материала, — призналась эксперт, добавив, что обильные посторонние следы затруднили исследование.

Адвокат обвиняемого Артем Сарбашев после заседания отметил, что эксперт слишком экспрессивно выразилась, употребив выражение «помыли стол», и допустил, что в морге такие инциденты не редкость.

Примечательно, что история с пропавшими следами повторилась и в эпизоде с автомобилем, в котором обнаружили тело Исаенковой. По словам эксперта, у следствия изначально не было версий, как оно попало в автомобиль и было перемещено на заднее сиденье. При этом предполагалось, что это сделал убийца, а значит, он открывал дверь «Мерседеса» и должен был оставить следы на ручке двери машины. Перед исследованием эксперту выдали фототаблицы, в которых указывалось, что один из оперуполномоченных голыми руками дотрагивался до ручки машины. И это немало смутило специалиста, которому предстояло найти биологические следы потенциального убийцы. Опасения эксперта вскоре подтвердились — следов на ручке автомобиля не оказалось:

— Они как-то смылись, их на ручке автомобиля не было, — сказала свидетель.

При этом следы Кулакова все же нашлись — под ногтями убитой. Как рассказала эксперт, в ногтевых срезах правой руки биологического материала Кулакова было немного, зато на левой руке с избытком.

Адвокат подсудимого после заседания биологический материал своего подзащитного под ногтями убитой объяснил просто: «Восемь лет люди общались тесно, у них была любовная связь…»

Обвиняемый же во время заседания старался демонстрировать вовлечённость в процесс и полное участие — мужчина периодически кидался изучать документы, которые аккуратной стопочкой лежали у него в клетке, задавал вопросы свидетелю и даже пытался вместо эксперта отвечать на вопросы. Но энергия Кулакова, похоже, иссякла к концу заседания: «Нет, я больше общаться с журналистами не буду, вы пишите что хотите, — заключил обвиняемый».

Дарья Федотова