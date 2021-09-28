Скандалы: Алексей Пичугин обошелся без сделки

Защитник экс-менеджера ЮКОСа дал подписку о неразглашении показаний клиента

Адвокат отбывающего пожизненное заключение экс-начальника отдела экономической безопасности НК ЮКОС Алексея Пичугина назвал “Ъ” бредом появившуюся в сети информацию о том, что его клиент заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, благодаря которому он может выйти на свободу. При этом рассказать об истинных планах господина Пичугина защитник не захотел, сославшись на свои обязательства перед ним и следствием.

Как рассказал “Ъ” адвокат Оренбургской коллегии адвокатов Дмитрий Харламов, представляющий интересы заключенного колонии особого режима №6 «Черный дельфин» в поселке Соль-Илецк Алексея Пичугина, никаких досудебных соглашений о сотрудничестве с Генпрокуратурой его клиент не заключал.

«Это бред»,— сказал защитник, пояснив, что такие сделки заключаются с подозреваемыми или обвиняемыми, но никак не с осужденными, которым суд уже назначил наказание. Опроверг адвокат Харламов и предположение о том, что он якобы выступил посредником в переговорах своего доверителя с приехавшими высокопоставленными сотрудниками ФСБ.

По его словам, интересы заключенного Пичугина он представляет уже десять лет и «никаких чекистов из Москвы в Соль-Илецке не видел». «Что такое управление «К» ФСБ РФ, я вообще не знаю»,— заявил защитник.

При этом отвечать на вопрос, планирует ли его клиент попытаться выйти на свободу, защитник Харламов не захотел, объяснив свой отказ тем, что «дал соответствующую подписку следователю». Почему следователь главного следственного управления СКР наложил на адвоката обязательства и на какое уголовное дело они распространяются, подписант опять же не пояснил. Пресс-секретарь экс-главы НК ЮКОС Михаила Ходорковского Мария Логан на запрос “Ъ” не ответила.

Близкий к проведенному ранее расследованию уголовного дела Алексея Пичугина источник “Ъ” пояснил, что в процессе разбирательства удалось доказать не все инкриминированные главному фигуранту эпизоды преступной деятельности. В связи с этим уже после осуждения главного фигуранта работу с ним продолжили оперативные работники «Черного дельфина».

Собеседник “Ъ” не исключил, что именно сотрудникам ФСИН осужденный рассказал о неких неизвестных ранее следствию преступлениях, совершенных при его участии.

В этом случае предполагаемое раскаяние господина Пичугина, которого этапировали в Москву для проведения следственных действий, и могло быть оформлено как явка с повинной с предложением заключить досудебное соглашение о сотрудничестве в рамках нового, еще не расследованного уголовного дела. Отметим, что в следственных действиях участвуют сотрудники новой бригады СКР и ФСБ, которые ранее делами ЮКОСа не занимались. Впрочем, возможен и другой вариант.

Напомним, бывший начальник отдела экономической безопасности НК ЮКОС Алексей Пичугин был задержан летом 2003 года, а в дальнейшем — приговорен к пожизненному заключению за организацию трех убийств и четырех покушений, совершенных в интересах акционеров компании. За заказ этих преступлений Леонид Невзлин был заочно приговорен к пожизненному сроку, а подозреваемый в причастности к ним Михаил Ходорковский объявлен в розыск. Международным он, впрочем, не стал, так как Интерпол счел уголовное преследование экс-главы ЮКОСа политическим.

Осужденный Пичугин уже трижды подавал прошения о помиловании на имя президента России, но его заявления отклонялись еще на стадии прохождения документов по необходимым в таких случаях инстанциям. По версии еще одного источника, в рамках подготовки к заочному суду над господином Ходорковским осужденному Пичугину могли предложить досрочное освобождение (возможность появляется через 25 лет с начала отсидки) в обмен на показания в качестве свидетеля со стороны обвинения. В Генпрокуратуре и СКР от комментариев воздержались.

Сергей Машкин