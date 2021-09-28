 

Счетная палата предложила подготовиться к худшему сценарию для российской экономики

28.09.2021, 8:52, Разное
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Счетная палата России выступила с предложением подготовить шоковый сценарий развития отечественной экономики в рамках среднесрочного прогноза. Свою инициативу ведомство изложило в заключении к отчету об исполнении госбюджета за прошедший год.

В документе указано, что специалисты аудиторского органа призывают Министерство экономического развития России рассмотреть возможность возникновения непредсказуемых стрессовых ситуаций. Среди них в Счетной палате отметили различного рода кризисы, уделив особое внимание возможному падению цен на нефть и другие энергоносители, а также снижение спроса на них как на внутреннем, так и на международном рынке.

Специалисты пояснили, что обычно проект федерального бюджета на следующий год разрабатывается на основе среднесрочного развития экономики и социальной сферы, который не предусматривает подобных рисков. В связи с этим в Счетной палате напомнили Минэкономразвития о мрачных событиях последних лет, таких как западные санкции и пандемия коронавируса COVID-19, сообщает “Общественная служба новостей”.

Кроме того, Счетная палата предупредила Центробанк России о риске образования “пузыря” на ипотечном рынке из-за растущих цен на жилье и высокого спроса на недвижимость в целом. Аналитики считают, что это может нанести значительный удар по доходам населения и экономике в целом, передает Ura.ru.

Ранее президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание с лидерами политических партий, которые сумели попасть в Госдуму по итогам выборов 17-19 сентября. В ходе переговоров Путин подчеркнул, что взвешенный курс властей позволил поддержать экономику в условиях коронавирусного кризиса.



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