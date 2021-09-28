Михаил Шуфутинский сделал неожиданное признание о своем российском гражданстве

Михаил Шуфутинский стал гостем шоу «Антонимы» с ведущим Антоном Красовским. В эфире проекта он сделал неожиданное признание о своем российском гражданстве.

Как оказалось, Шуфутинский является гражданином США, а российского гражданства у него нет. Это становится причиной ряда трудностей, в частности, с медицинской страховкой. Американский документ отказываются принимать в РФ.

Шуфутинский признался, что в прошлом не смог определиться, где именно будет жить, поэтому ездил «туда-сюда». Когда же он, будучи в России, заболел коронавирусом, ему удалось получить лечение. После обследования у него было обнаружено 35-процентное поражение легких, что потребовало госпитализации. В медучреждении согласились бесплатно сделать КТ, но артист пообещал позже оплатить услугу. Что касается стоимости лечения в РФ, то суммы значительные, хотя в США они были бы еще больше. Шуфутинский вылечился, за что благодарен отечественным медикам.

Источник: radiokp.ru