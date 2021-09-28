УП – Украина переносит встречу с Венгрией из-за российско-венгерского соглашения о газе

Из-за решения Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с российским «Газпромом» на поставку газа в обход Украины Киев инициировал перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Как передаёт «Украинская правда», в МИД Украины заявили, что считают данное соглашение «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».



Reuters

МИД Украины инициировал перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества из-за решения Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с российским «Газпромом» на поставку газа в обход Украины. Как пишет «Украинская правда», об этом говорится в обнародованном 27 сентября заявлении МИД Украины.

«Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям», — заявило украинское министерство.

В МИД настаивают, что Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвлённую газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путём бесперебойно поставлять газ в страны Европы.

МИД «с грустью отмечает», что это решение наносит ущерб «позитивным результатам и тенденциям в двусторонних украинско-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии лично министрами иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто».

Как напоминает издание, 29—30 сентября в Будапеште должно было состояться пятое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества с сопредседательством глав МИД двух стран.

Из-за венгерско-российского газового соглашения МИД инициировал перенос заседания комиссии на более поздний срок, поскольку соглашение, как заявили во внешнеполитическом ведомстве, «будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создаёт новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать его негативные последствия». Когда состоится перенесённое заседание, в МИД не уточнили.

Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.