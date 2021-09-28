 

США сократили производство F-35

28.09.2021, 8:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАмериканская корпорация Lockheed Martin из-за пандемии коронавируса не сможет поставить США необходимое число истребителей F-35, информирует агентство Bloomberg.

Первоначально компания должна была поставить Пентагону в 2022 году от 158 до 163 истребителей. Однако в понедельник она заявила, что сможет произвести только 151-153 военных самолетов в следующем году, а начиная с 2023 и «в обозримом будущем» будет поставлять по 156 истребителей, передает РИА «Новости».

Пересмотр объема поставок «обеспечивает предсказуемость и стабильность производственного процесса, в то время как отрасль восстанавливает дефицит самолетов, возникший из-за пандемии COVID-19 в прошлом году». В этом году компания, которая является крупнейшим оборонным подрядчиком США, планирует поставить до 139 истребителей F-35.

Изменение графика Lockheed «показывает производственные ограничения и нарушения в цепочках поставок, возникших в результате пандемии», считает аналитик в сфере авиации, чье мнение приводит Bloomberg.

В США неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя F-35 от корпорации Lokheed Martin. В управлении Пентагона по испытаниям насчитали у самолета почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций. Генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик, руководящий программой F-35, заявил о проблемах с двигателями как минимум у 45 самолетов этой модели, которые уже находятся на вооружении. А исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своей отставки назвал истребитель пятого поколения F-35 «куском…».



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