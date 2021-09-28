Надземный пешеходный переход обрушился на трассе Пермь – Екатеринбург
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На федеральной трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург обрушился надземный пешеходный переход, два человека погибли, информирует пресс-служба пермского ГИБДД.
Как информирует РИА «Новости», обрушение произошло на 50-м километре автодороги. Самосвал MAN не опустил кузов и задел переход. Под обвалившейся конструкцией оказалась также ехавшая во встречном направлении «Газель», водители обеих машин получили тяжелые травмы и скончались на месте.
На данный момент ГИБДД разбирается в произошедшем, трассу перекрыли в обоих направлениях. Объезд осуществляется объезд через Платошино и Кукуштан.
Рекомендовано использовать дорогу через Осу, в направлении Чернушки и Уинского.
Ранее сообщалось, что водитель грузового автомобиля при перевозе экскаватора повредил часть путепровода крымской трассы «Таврида».
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