 

Надземный пешеходный переход обрушился на трассе Пермь – Екатеринбург

28.09.2021, 8:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа федеральной трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург обрушился надземный пешеходный переход, два человека погибли, информирует пресс-служба пермского ГИБДД.

Как информирует РИА «Новости», обрушение произошло на 50-м километре автодороги. Самосвал MAN не опустил кузов и задел переход. Под обвалившейся конструкцией оказалась также ехавшая во встречном направлении «Газель», водители обеих машин получили тяжелые травмы и скончались на месте.

На данный момент ГИБДД разбирается в произошедшем, трассу перекрыли в обоих направлениях. Объезд осуществляется объезд через Платошино и Кукуштан.

Рекомендовано использовать дорогу через Осу, в направлении Чернушки и Уинского.

Ранее сообщалось, что водитель грузового автомобиля при перевозе экскаватора повредил часть путепровода крымской трассы «Таврида».



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