Названы сроки принятия законопроекта о региональной власти

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28.09.2021, 8:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗакон о региональной власти, предусматривающий возможность для губернаторов избираться более чем на два срока подряд, может быть принят до конца года, сообщил один из его авторов, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Рассчитываем, что законопроект будет принят до конца осенней сессии», – сказал он, передает РИА «Новости».

Проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» был внесен Клишасом и главой думского комитета Павлом Крашенинниковым с целью исполнения обновленных положений Конституции и развития положений о единой системе публичной власти. Законопроект, в частности, снимает для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд.



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