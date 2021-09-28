 

В Украине за сутки подтвердили 6 тыс. случаев COVID-19

28.09.2021, 8:24, Новости дня
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Среди заболевших – 574 ребенка и 165 медработников. За прошедшие сутки госпитализировано 1288 человек, летальных случаев – 143, выздоровело 2927 пациентов.

За последние 24 часа тесты на коронавирус сделали 65 812 украинцам, 31 051 из них – методом ПЦР.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и Киеве (461).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 401 956 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 55 863 пациента с COVID-19, выздоровел 2 248 071 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1958007177695711

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс. 23 сентября в Украине подтвердили более 9 тыс. новых случаев.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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