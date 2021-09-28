Кулеба о газовом договоре Венгрии и “Газпрома”: Это удар, и мы ответим

Кулеба напомнил, что Украина еще до подписания соглашения отменила заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

“Завтра я должен был лететь в Будапешт. Но мы отменили это. Потому что мы знали, что туда летит российская делегация и договор будет подписан. Они, подписывая договор, знали о нашей позиции. Это не будет только политический шаг – отмена заседания комиссии, которая является главным органом двустороннего сотрудничества. Будем предпринимать другие шаги для защиты национальных интересов Украины”, – сказал министр.

Он отметил, что отношения России и Венгрии, “безусловно, являются особенными, и в ЕС это многим не нравится”.

“Мы имеем страну, Венгрию, которая является членом ЕС и членом НАТО, при у нее особые отношения с Россией, она нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никаких сочувствий”, – добавил глава МИД.

Кулеба отметил, что Венгрия ведет игру, которая заключается в том, чтобы параллельно достигать прогресс и в отношениях с Украиной, и в отношениях с Россией.

“Но эта игра не может длиться вечно, в конце концов она заходит в точку конфликта”, – подчеркнул министр.

Контекст:

Венгрия покрывала газовые потребности за счет России, получая его по трубопроводу через Украину. В последние годы Венгрия диверсифицировала газовый импорт, открыв трансграничные газопроводы-интерконнекторы с большинством соседних государств и обеспечив поставки от Royal Dutch Shell через порт для приема сжиженного газа в Хорватии, отметила “Немецкая волна”.

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода “Балканский поток”, по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с “Газпромом” о поставках российского газа на период до 2036 года.

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Генеральный директор компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во “вмешательстве” во внутренние дела Венгрии. Он не считает поставки российского газа политическим вопросом.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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