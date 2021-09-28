 

Кулеба о газовом договоре Венгрии и “Газпрома”: Это удар, и мы ответим

28.09.2021, 8:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кулеба напомнил, что Украина еще до подписания соглашения отменила заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. 

“Завтра я должен был лететь в Будапешт. Но мы отменили это. Потому что мы знали, что туда летит российская делегация и договор будет подписан. Они, подписывая договор, знали о нашей позиции. Это не будет только политический шаг – отмена заседания комиссии, которая является главным органом двустороннего сотрудничества. Будем предпринимать другие шаги для защиты национальных интересов Украины”, – сказал министр. 

Он отметил, что отношения России и Венгрии, “безусловно, являются особенными, и в ЕС это многим не нравится”.  

“Мы имеем страну, Венгрию, которая является членом ЕС и членом НАТО, при у нее особые отношения с Россией, она нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никаких сочувствий”, – добавил глава МИД. 

Кулеба отметил, что Венгрия ведет игру, которая заключается в том, чтобы параллельно достигать прогресс и в отношениях с Украиной, и в отношениях с Россией.

“Но эта игра не может длиться вечно, в конце концов она заходит в точку конфликта”, – подчеркнул министр. 

Контекст:

Венгрия покрывала газовые потребности за счет России, получая его по трубопроводу через Украину. В последние годы Венгрия диверсифицировала газовый импорт, открыв трансграничные газопроводы-интерконнекторы с большинством соседних государств и обеспечив поставки от Royal Dutch Shell через порт для приема сжиженного газа в Хорватии, отметила “Немецкая волна”.

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода “Балканский поток”, по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с “Газпромом” о поставках российского газа на период до 2036 года. 

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Генеральный директор компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во “вмешательстве” во внутренние дела Венгрии. Он не считает поставки российского газа политическим вопросом. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.09 / В Одесской области подожгли церковь. Полиция подозревает 12-летнего школьника

09.02 / Электрический Jeep Wrangler дебютирует в конце марта

03.06 / “Не бабушка с внучкой, а две подружки”. 65-летняя Долина надела шорты для семейного выхода в свет

15.07 / Власти Эквадора объявили ЧП из-за штаммов «дельта» и «дельта плюс»

16.08 / Трамп пообещал подумать о помиловании Сноудена

09.09 / Кремль прокомментировал данные о визите Лукашенко в Москву 14 сентября

28.06 / Власти Миссисипи решили обсудить отказ от символа Конфедерации на флаге

08.08 / Названы самые популярные породы котов в России

19.04 / Нардеп Буймистер: НКРЭКУ должна безотлагательно начать подготовку к выполнению закона по запрету импорта электроэнергии из РФ и Беларуси

06.09 / “Да, уходит регулярный секс, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта”. Полякова откровенно рассказала о кризисе в семейной жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика