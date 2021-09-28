 

После объявления “желтой” зоны количество первых доз COVID-вакцин выросло на 25% – Минздрав

28.09.2021, 8:24, Новости дня
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Одну дозу получили 70 004 человека, полностью иммунизированы 49 374 человека.

“С момента объявления желтого уровня эпидопасности количество введения первых доз вакцины от COVID-19 выросло почти на 25%”, – отметили в министерстве.

По данным Минздрава, в воскресенье прививки от коронавируса делали 896 мобильных бригад, а также в 2971 пункте и 344 центрах вакцинации.

С начала прививочной кампании привит 6 851 531 человек, из них получили одну дозу 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 5 508 212 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 359 741 прививку.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1958015677694861

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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