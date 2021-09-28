От Байдена потребовали объяснений по планам использования российских баз

Американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии, информирует пресс-служба одного из авторов письма, сенатора Джима Инхофа.

Авторами письма выступили члены комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, председатель комитета сената США по международным отношениям Джим Риш и член сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф. Авторы обращения выразили глубокую обеспокоенность тем, что Белый дом ведет переговоры о доступе к российским базам и самой возможностью военного сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости».

По мнению законодателей, сотрудничество с Москвой не будет способствовать достижению целей США по борьбе с терроризмом и не создаст пути к «стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией, которых, как утверждает администрация Байдена, она хочет. Более того, авторы обращения заявили, что военное сотрудничество США и РФ запрещено американским законодательством. Они также потребовали от администрации Байдена немедленного информирования о таких планах.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний.