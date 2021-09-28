 

От Байдена потребовали объяснений по планам использования российских баз

28.09.2021, 8:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАмериканские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии, информирует пресс-служба одного из авторов письма, сенатора Джима Инхофа.

Авторами письма выступили члены комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, председатель комитета сената США по международным отношениям Джим Риш и член сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф. Авторы обращения выразили глубокую обеспокоенность тем, что Белый дом ведет переговоры о доступе к российским базам и самой возможностью военного сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости».

По мнению законодателей, сотрудничество с Москвой не будет способствовать достижению целей США по борьбе с терроризмом и не создаст пути к «стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией, которых, как утверждает администрация Байдена, она хочет. Более того, авторы обращения заявили, что военное сотрудничество США и РФ запрещено американским законодательством. Они также потребовали от администрации Байдена немедленного информирования о таких планах.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.03 / Власти Москвы назвали число заболевших коронавирусом после прививки

23.10 / Путин оценил возможность военного союза РФ и Китая

30.04 / На вакцинацию в Украине записалось уже 436 коллективов предприятий – Ляшко

24.07 / Forbes подсчитал возросшее за время пандемии богатство российских миллиардеров

25.10 / В Украине явка на местных выборах на 20.00 составила 35,94% – “Опора”

23.06 / Меркель приветствовала разговор Путина и Байдена

23.09 / Тихановская заявила, что она – единственный лидер Беларуси, избранный народом

15.10 / Глава ЕК покинула саммит ЕС из-за подозрения на коронавирус

15.01 / США передали Украине военные джипы и катера

26.09 / Шендерович: Обнаружили цветок – в землице аккумулятор, в веточках провода, а в кадку вмонтирована камера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика