Москва вошла в пятерку лучших городов мира

Москва заняла четвертое место в рейтинге ста лучших городов мира The World’s 100 Best Cities, сообщила пресс-служба мэра столицы.

«Рейтинг учитывает множество параметров. Международные эксперты оценивают не только возможности экономики или, скажем, культурную среду, они анализируют, насколько сбалансированно развивается город. Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес», – приводятся слова заммэра Натальи Сергуниной на официальном портале мэра и правительства столицы.

Рейтинг составляется на основе показателей туристической привлекательности, удобства для жизни, работы и бизнеса. На первом месте рейтинга расположился Лондон, следом за ним Париж, а третье место досталось Нью-Йорку.

При составлении списка учитывали показатели в 24 областях, сгруппированных в шесть категорий: место, продукт, люди, экономическое процветание, досуг, продвижение.

В категории «Продукт» Москву признали лидером благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей. Вторую строчку рейтинга город занял в категории «Место» за высокий уровень безопасности и доступность качественных парков. В категории «Досуг» российская столица получила пятое место, по уровню образования населения она вошла в топ-3 после Лондона и Санкт-Петербурга.

Напомним, Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань вошли в первую пятерку городов с самым высоким качеством жизни в 2020 году.