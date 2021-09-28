Михаил Романов одержал убедительную победу в 211-м Восточном избирательном округе в Санкт-Петербурге

Вчера окружные избирательные комиссии по выборам в Государственную Думу подвели итоги выборов в одномандатных округах. В 211-м Восточном избирательном округе на выборах в Государственную Думу (Невский район и часть Центрального района) победил единоросс Михаил Романов, которому оказали доверие 37,61% избирателей (63 856 голосов). Его ближайшая соперница, глава петербургского отделения КПРФ, депутат, координатор фракции КПРФ в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, Ольга Ходунова, набрала в два раза меньше.

Победители в остальных думских округах по Санкт-Петербургу также заметно уступают Михаилу Романову. Единоросс Евгений Марченко в 213-м округе получил 34,18%, его однопартиец Сергей Соловьев в 216-м округе завоевал 34,03%. В 215-м округе победил также единоросс Николай Цед – 33,34%. В 217-м округе победу одержала Оксана Дмитриева (Партия Роста) с результатом 33,28%. В 214-м округе депутатом вновь стала Елена Драпеко из партии «Справедливая РФ – Патриоты – За правду» – 31,50%. Хуже всех выступили единороссы Виталий Милонов в 218-м округе – 26,66% и Александр Тетердинко на 212-ом округе – 22,61%. Результат последнего может быть оспорен в суде кандидатом от партии «Справедливая РФ – Патриоты – За правду» Надеждой Тихоновой, которая, по официальным данным, проиграла Тетердинко менее 1%: она готова доказать, что единоросс выиграл выборы в результате фальсификаций.

Напомним, в предыдущем созыве Госдумы Михаил Романов успешно представлял в федеральном парламенте 217-й избирательный округ, который объединяет Колпинский и Фрунзенский районы. В мае руководство «Единой России» предложило ему распространить положительный опыт работы на другие городские территории.

За несколько месяцев работы в Невском и Центральном районах Михаил Романов сумел добиться заметных результатов в решении проблем жителей округа. Так, с мертвой точки сдвинулся процесс рекультивации опасного золоотвала на Дальневосточном проспекте, ускорен капитальный ремонт дореволюционных жилых домов на Невском и Лиговском проспектах, реализуются меры по сохранению исторических усадеб Уткина дача и Дача Чернова для последующего благоустройства и создания там общественных пространств, взяты на контроль сотни тысяч обращений граждан по частным вопросам.

Наблюдатели от разных партий, следившие за ходом избирательной кампании в 211-м думском округе, а также непосредственно за трехдневным голосованием, отмечают, что Михаил Романов работал на территории очень ответственно и технично: много встречался с гражданами, старался уделить внимание каждой социальной группе, каждой школе и поликлинике, каждому крупному предприятию, каждому микрорайону и жилому комплексу. Все проблемы, поднятые петербуржцами в рамках этих встреч, были скрупулезно отработаны, направлены запросы в профильные региональные и федеральные ведомства, проведены переговоры с районными администрациями и комитетами Смольного, выработаны и реализованы необходимые решения. Не тратя времени на обещания, Михаил Романов просто погрузился в работу над проблемами горожан, приняв их сторону по всем вопросам, став их союзником и сотрудником в противодействии всем трудностям и обстоятельствам. Так, например, по инициативе Михаила Романова в Рыбацком уже проложена удобная пешеходная дорожка от двух крупных жилых комплексов к остановкам общественного транспорта, оперативно решен вопрос с освещением новых детских площадок в правобережной части района, по частным заявлениям организованы ремонт и замена газовых колонок по нескольким адресам, оказана помощь инвалидам в приобретении средств реабилитации и т.д.

Комментарий Михаила Романова:

– За время знакомства с округом мне удалось побывать почти в каждом дворе, побеседовать с людьми. Можно сказать, что я ногами обошел всю свою избирательную территорию, изучил ее до нюансов. Знаю, что жильцы новостроек Усть-Славянки ждут, когда вдоль дорог появятся тротуары и фонари. Жителям Русановки остро не хватает социальной инфраструктуры, их мучает неприятный запах от расположенных поблизости производств. В Центральном районе ветхий жилой фонд, при этом здания-памятники требуют не просто ремонта, а реставрации. У жителей Невского и Центрального районов есть масса отличных и интересных идей по благоустройству территории, по созданию скверов, общественных пространств имени знаменитых людей, некогда живших там. Неравнодушие петербуржцев, их активная гражданская позиция и интерес к жизни очень вдохновляют. Я чрезвычайно благодарен им за поддержку, за то, что они доверили мне свои голоса, захотели работать и сотрудничать со мной. Мои избиратели – очень разные люди, но всех нас объединяет желание сделать Санкт-Петербург самым благополучным и счастливым городом. Буду продолжать работать для пользы горожан, моих избирателей.