Мужчина купил разрушенный паб, а когда спустился в подвал, понял, что станет богат и без паба

Гражданин Британии, Доран Биндер после расставания с супругой решил начать новую жизнь и приобрёл на накопленные деньги старый паб Crag Inn.

Молодой человек не рассчитывал на какой-либо заработок, ведь недвижимость приобреталась в качестве основного жилья.

«Я приобрёл паб, так как неподалёку от него находилась школа моих детей. Так я мог чаще с ними видеться после развода с супругой. Ни о каком заработке я тогда даже и не думал»

Но сам того не зная, Доран за гроши приобрёл настоящий источник богатства, ведь под пабом находился чистейший родник. Когда сотрудники Blair Water сообщили владелицу о такой находке, мужчина был шокирован.

«Ко мне пришли сотрудники Blair Water и рассказали, что я теперь владелец самой чистой пресной воды в регионе»

После такой новости мужчина не стал тянуть время и отправил воду на проверку в местную лабораторию.

После подтверждения высокого качества воды, Доран Биндер решил основать собственную компанию Crag Spring Water.

На данный момент, штат сотрудников насчитывает двенадцать человек. Продукт пользуется большим спросом в регионе, и даже высокая стоимость жидкости не смущает местных жителей. Главной фишкой компании стала тара.

Доран решил полностью отказаться от пластика и поставляет свою родниковую воду в фирменной стеклянной бутылке, тем самым заботясь об экологии.