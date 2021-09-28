 

Euronews – гигантский череп из пещеры Таврида поможет проследить эволюцию гиен в Европе

28.09.2021, 7:38, Новости дня
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В крымской пещере Таврида обнаружен прекрасно сохранившийся череп гигантской гиены пахикрокуты, вымершей около 400 тыс. лет назад. С этой находкой появился шанс определить, какое положение занимает крымская гиена на эволюционном древе гиен Евразии, передаёт Euronews. Исследования в пещере были начаты, чтобы попытаться понять климат и природную среду Крыма до великого ледникового периода.

Полностью сохранившийся череп гигантской гиены пахикрокуты обнаружен в крымской пещере Таврида. В нём есть и премоляры — что привело учёных к выводу, что даже при отсутствии какого-либо корневого зуба гиены могли дожить до более позднего периода и приспособиться к дроблению костей. 

Гиена пахикрокута населяла Землю в позднем миоцене, примерно от семи до пяти миллионов лет назад — и вымерла 400 тысяч лет назад, в среднем плейстоцене. Та, которой принадлежит череп, занимает промежуточное эволюционное положение между поздними европейскими гиенами и более ранними азиатскими. С этой находкой появился шанс определить, какое положение занимает крымская гиена на эволюционном древе гиен Евразии.

ЛАРС ВЕРДЕЛИН, профессор палеонтологии из Шведского музея естественной истории: Это удивительное животное появилось в Европе около двух миллионов лет назад. Это очень важный период в эволюции европейской фауны. Оно вымерло примерно через миллион лет, когда предки ныне живущих пятнистых гиен появились в Еворопе. 

Таврическая пещера служила убежищем для различных хищников. И по мнению учёных, содержит богатый материал для понимания фауны раннего плейстоцена. 

Дата выхода в эфир 26 сентября 2021 года.



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