В Николаевской области столкнулись микроавтобус и два грузовика. Четверо человек погибли

В аварию попали микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 11 человек, грузовик DAF и КамАЗ с прицепом.

Вследствие ДТП 66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток, погибли на месте происшествия. Еще семь пассажиров микроавтобуса от 29 до 47 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Водители грузовых автомобилей 62 и 47 лет не пострадали.

Следователи квалифицировали событие по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

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