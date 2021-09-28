 

В Николаевской области столкнулись микроавтобус и два грузовика. Четверо человек погибли

28.09.2021, 7:30, Новости дня
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В аварию попали микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 11 человек, грузовик DAF и КамАЗ с прицепом.

Вследствие ДТП 66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток, погибли на месте происшествия. Еще семь пассажиров микроавтобуса от 29 до 47 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Водители грузовых автомобилей 62 и 47 лет не пострадали.

Следователи квалифицировали событие по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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