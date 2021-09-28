 

Боевики ранили украинского военого на Донбассе

28.09.2021, 7:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Боевики открывали огонь в направлении Попасной, Катериновки, Новолуганского, Золотого-4, Причепиловки.

С начала суток 28 сентября российско-оккупационные войска два раза открывали огонь в сторону военных ВСУ –  оба у Крымского.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в больнице, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить огневую активность.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1208460169646597

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.01 / Япония решила открыть горячую линию из-за побочных эффектов при вакцинации

20.11 / Захваченных в Тбилиси заложников освободили

14.05 / Треть участников праймериз «Единой России» представляют общественные и волонтерские организации

02.01 / В Беларуси женщина продала коробку с бокалами забыв, что спрятала в ней 13 тыс. долларов

19.07 / Guardian – пошёл на попятную — Джонсон самоизолировался после общественного осуждения

29.07 / Венедиктов: Трамп бы с Патрушевым просто взасос целовался

08.11 / Шарий яростно отреагировал на уголовное дело против него на Украине

09.09 / “Крылатые студенты”. В ХНУ имени Каразина обнаружили десятки летучих мышей

19.06 / Джамала поделилась семейными фото к первому дню рождению младшего сына

22.05 / Евросоюз может начать делать заявления без Венгрии – дипломат ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика