Рубль на открытии торгов подешевел к доллару

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,75 копейки, курс евро остался без изменений.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,75 копейки и составил 72,55 рубля. Курс евро остался без изменений – на уровне 84,8 рубля, передает ТАСС.

В понедельник курс рубля в начале торгов незначительно вырос к доллару и евро, отыгрывая рост стоимости нефти.