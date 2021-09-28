 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару

28.09.2021, 7:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКурс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,75 копейки, курс евро остался без изменений.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,75 копейки и составил 72,55 рубля. Курс евро остался без изменений – на уровне 84,8 рубля, передает ТАСС.

В понедельник курс рубля в начале торгов незначительно вырос к доллару и евро, отыгрывая рост стоимости нефти.



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