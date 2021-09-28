Учитель нашел в стене своего дома замурованную куклу с запиской о том, что она убила предыдущих хозяев

Житель Ливерпуля (Великобритания) обнаружил жуткую куклу в стене своего нового дома. Рядом лежала записка о том, что кукла убила предыдущих домовладельцев владельцев, потому что они были слишком счастливы.

После того, как мужчина, работающий школьным учителем, рассказал о своей находке друзьям, его призвали упаковать чемоданы и как можно покинуть свой новый дом.

32-летний Джонатан Льюис недавно купил дом в Уолтоне, Ливерпуль, и вскоре нашел там жуткую куклу со зловещим посланием для нового домовладельца.

Школьный учитель занимался наведением порядка в доме и в какой-то момент ему понадобилось залезть под лестницу, чтобы поискать там провод, скрытый в заблокированной нише. Но когда он разрушил тонкую перегородку, он нашел в нише старомодную тряпичную куклу, сидящую в плетеном кресле, и записку.

По словам Джонатана, его друзья были обеспокоены его безопасностью после этой находки, но сам он не воспринял одержимую куклу слишком серьезно.

"Я только что купил дом и получил ключи в пятницу. Я был в курсе, что под лестницей есть ниша, закрытая слоем гипсокартона. Там, где у предыдущих владельцев был холодильник, выходил провод, но я не знал, как он был подключен, поэтому я проткнул кусок гипсокартона, чтобы посмотреть, что там находится".

"Я пробил дыру размером с кулак, посветил в нее, а там сидела кукла".

Отодвинув еще часть гипсокартона, Джонатан понял, что старая тряпичная кукла держала записку, и в ней не было дружеских чувств.

"Уважаемый новый домовладелец. Спасибо, что освободили меня! Меня зовут Эмили. Мои первоначальные владельцы жили в этом доме в 1961 году. Они мне не понравились, поэтому им пришлось покинуть меня. Все, что они делали, это пели и веселились. Это было отвратительно. Я выбрала для них смерть, так что я надеюсь, что у вас есть ножи. Надеюсь, ты хорошо спишь", – гласил текст записки.

Когда Джонатан показал записку друзьям, они отнеслись к этому очень серьезно и предупредили его поскорее продавать дом и переезжать на другое место.

"Некоторые из моих друзей сказали мне выставить свой дом обратно на продажу и съехать, но я думаю, что это просто чья-то шутка. Честно говоря, мне все это показалось очень забавным. Я бы, наверное, сделал то же самое".

"В письме написано 1961 год, но агент по недвижимости сказала, когда показывала мне этот дом, что ниша на кухне была закончена всего четыре или пять лет назад. Так что я думаю, что именно тогда эту куклу туда и положили, потому что бумага не выглядит очень старой и выглядит относительно свежей", – сказал Джонатан журналистам.