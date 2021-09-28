Девушка слишком похудела к лету, что и стало большой проблемой — она не смогла покататься в аквапарке и рассмешила весь интернет
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Аквапарк – то место, где многие обожают проводить своё свободное время.
Здесь можно получить массу положительных эмоций и при необходимости пощекотать себе нервы, на экстремальных водяных горках.
Но иногда, незнание законов физики может сильно испортить времяпровождение людям, которые пришли за очередной порцией адреналина.
Жительница Белгорода в своём Instagram аккаунте опубликовала видео, в котором она пытается спуститься с горки, со свободным падением.
Но к несчастью, из-за маленького веса стройной красотки, конструкция не смогла создать необходимую скорость для толчка, и девушка попросту застряла посреди трамплина.
Видео быстро стало вирусным и попало на первые строчки в Instagram Reels.
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На данный момент ролик собрал более 1 500 000 лайков, а комментаторы не перестают обсуждать увиденное.
«Тот случай, когда сильно похудела для лета»
«Я тоже еле скатываюсь с таких горок»
«Первый раз вижу подобное»
«Это же сколько она весит?»
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