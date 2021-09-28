 

Япония включила обвинения в адрес РФ в стратегию кибербезопасности

28.09.2021, 6:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПравительство Японии официально утвердило новую трехлетнюю стратегию кибербезопасности, где Россия, Китай и КНДР впервые упомянуты как потенциальные источники хакерских атак, соответствующий документ опубликован на сайте штаба кибернетической безопасности Японии.

В документе утверждается, что Китай проводит кибератаки с целью получения военных и других передовых технологий, а РФ – якобы для достижения выгодных для себя военных и политических целей в других странах. Для укрепления кибернетического потенциала Япония намерена тесно сотрудничать с участниками Четырехстороннего диалога по безопасности, в который также входят Австралия, Индия и США, отмечается в одобренной стратегии, передает ТАСС.

«Сфера, связанная с гарантиями безопасности, расширяется. Растет значимость таких областей, как безопасность в киберпространстве и космосе. Ситуация с безопасностью вокруг Японии становится все более суровой. Считается, что Китай, РФ и Северная Корея укрепляют свой потенциал в киберпространстве, также нарастает неустойчивость мирового порядка», – отметил на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. По его словам, Япония на основе принятой стратегии будет наращивать свои возможность по противодействию атакам иностранных хакеров.

В минувшую субботу лидеры Австралии, Индии, США и Японии (так называемая «четверка» стран Четырехстороннего диалога по безопасности) на встрече в Вашингтоне договорились о совместном противодействии угрозам в киберпространстве и обмене данными со спутников.

Напомним также, в начале сентября заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер заявила, что консультации РФ и США в сфере кибербезопасности продолжаются.



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