 

Пентагон оценил угрозу ракетного пуска КНДР для США и союзников

28.09.2021, 6:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНовый ракетный запуск со стороны КНДР не представлял непосредственной угрозы для Соединенных Штатов или их союзников, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

«Мы осведомлены о ракетном пуске и тесно консультируемся с нашими союзниками и партнерами. Хотя, по нашим оценкам, это событие не несет непосредственной угрозы военнослужащим или территории США, а также нашим союзникам, ракетный пуск подчеркивает дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР. Приверженность США защите Республики Корея и Японии остается нерушимой», – приводит текст заявления ТАСС.

В свою очередь представитель южнокорейского министерства национальной обороны заявил, что, по предварительным данным, снаряд является ракетой малой дальности, что не запрещено резолюциями СБ ООН. Ракетный пуск был произведен из внутренних районов КНДР в восточном направлении около 06.40 (00.40 мск).

Запуск был осуществлен непосредственно перед началом выступления постоянного представителя КНДР при ООН Ким Сона на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке.

Ранее в Японии заподозрили КНДР в пуске баллистической ракеты. Запущенный КНДР в сторону Японского моря снаряд, который, как предполагает Минобороны Японии, может быть баллистической ракетой, упал за пределами японской исключительной экономической зоны.

Напомним, 15 сентября береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила в сторону Японского моря две, предположительно, баллистические ракеты. Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что запущенные Северной Кореей в сторону Японского моря ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км. Позже министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что запущенные Северной Кореей ракеты упали в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Кроме того, 13 сентября КНДР объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что российские военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР.



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