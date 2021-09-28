 

При взрыве газа в частном доме в Махачкале пострадали трое детей

28.09.2021, 6:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВзрыв газа произошел в частном жилом доме в Махачкале, по предварительной информации, пострадали пять человек (из них трое детей), сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 04.30 поступило сообщение о происшествии по адресу. Республика Дагестан, Махачкала, поселок Новый Хушет, улица Кайтуева, дом 19. По прибытии к месту вызова было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в пристройке к частному жилому дому. По предварительной информации, пострадали пять человек (из них трое детей)», – приводит сообщения источника в МЧС ТАСС.

Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу, их состояние оценивается как средней тяжести. После хлопка возгорания не последовало. Ударной волной частично повреждена кровля и выбиты двери, несущие конструкции не нарушены. Причина ЧП устанавливается.

В минувшую субботу хлопок газа произошел в пятиэтажном доме в Свердловской области, в результате один человек получил травмы. В тот же день при взрыве газа в Ростове-на-Дону пострадал пенсионер.

Напомним также, 11 сентября один из подъездов жилого дома в поселке Солидарность Липецкой области был разрушен в результате взрыва газа. В доме на 16 квартир, по данным ГУМЧС, проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным. Жертвами стали женщина, ребенок. Позже был найден третий погибший – пожилой мужчина.

Кроме того, 8 сентября взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, в результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этаж. Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, причиной могла стать утечка газа, оставленного включенным на ночь для обогрева квартиры. Жертвами взрыва стали семь человек.



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