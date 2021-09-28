 

Экс-министр Латушко: Лукашенко готовит вооруженную провокацию на границе Белоруссии с Евросоюзом

28.09.2021, 6:12, Разное
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Накануне в Совбезе Белоруссии заявили, что Польша и Литва пытались отправить в Белоруссию свыше 8,5 тысячи мигрантов. командующего Внутренними войсками Николая Карпенкова. А в МВД РБ рассказали, что под видом возвращения мигрантов из стран Евросоюза в республику забрасывают террористов и экстремистов.

Эти высказывания Павел Латушко упомянул в видеообращении, которое появилось на его ютуб-канале в понедельник, 27 сентября. Экс-министр заявил, что, судя по этим заявлениям, а также визиту председателя пограничного комитета Анатолия Лаппо в Россию, власти Белоруссии готовят провокацию на границе с Евросоюзом.

Лидер НАУ считает, что в скором времени там появятся тысячи мигрантов из республики. Якобы на границе появятся люди со стрелковым оружием и будут провоцировать военный конфликт. “Мы должны четко понимать, что режим может, исходя из той информации, которая сейчас аккумулируется, пойти на провокации”, – сказал Латушко.

Ранее экс-министр культуры Белоруссии призвал Евросоюз усилить давление на Александра Лукашенко. Павел Латушко подготовил программную статью о деятельности белорусского политического режима. В ней подробно изложены события, которые, как считают оппозиционеры, являются преступлениями.



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