 

Бывший глава МИД Украины назвал способ рассорить Россию и Германию

28.09.2021, 6:12, Разное
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В Германии прошли парламентские выборы. Победу одержала Социал-демократическая партия. Консервативный блок ХДС/ХСС (к которому относится уходящая в отставку Ангела Меркель) показал худший результат в истории. По мнению некоторых экспертов, новое немецкое правительство по-другому будет строить отношения с Россией.

А вот Владимир Огрызко считает иначе. По его мнению, даже при новом правительстве Берлин будет так же сотрудничать с Москвой, поскольку в Германии чувствуют вину перед РФ за Великую Отечественную войну. Бывший украинский министр обвинил немцев в неправильном восприятии истории. Мол, самые большие потери в той войне понесли Украина, Польша и Белоруссия. Однако политик не обосновал свое утверждение.

Еще одна причина, по который Берлин не станет ухудшать отношения с Москвой, – процветающий товарооборот, заметил украинский политик. Он считает, что Украина должна каждый день объяснять немецким партнерам, что Германия берет на себя как минимум моральную ответственность, поддерживая “агрессора”.

Ранее “Дни.ру” писали о том, как отреагирует Россия на появление войск НАТО на Украине. Эксперты поделились своими мнениями после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о создании военных баз Североатлантического альянса в Незалежной.



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