Bloomberg – в Индии оцифруют здоровье 1,3 млрд жителей

В Индии запустили программу по оцифровке медицинских данных населения, чтобы люди имели возможность через интернет получить доступ к своей истории болезни, пишет Bloomberg. При этом индийское правительство намерено охватить этой инициативой 1,3 миллиардов человек.



Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди запустил программу, которая в рамках системы здравоохранения создаст уникальные цифровые идентификаторы для более чем 1,3 миллиардов человек, пишет Bloomberg.

Речь идёт о цифровой миссии «Аюшман Бхарат», которая позволит жителям страны через интернет получать доступ к своим медицинским данным. Таким образом индийские власти хотят повысить эффективность своей системы здравоохранения, возможности которой сейчас ограничены из-за пандемии.

Эта программа нацелена на создание цифровой инфраструктуры с применением уникальных идентификационных номеров для всех граждан, чтобы тем самым обеспечить всеобщий охват медицинскими услугами. У граждан Индии появится возможность с помощью этого идентификатора через мобильное приложение получить доступ к своей истории болезни.

Запуск этой инициативы происходит на фоне высказываемых опасений относительно того, как будет обеспечиваться конфиденциальность. Кроме того, вызывает тревогу усиление надзора за индийскими гражданами, особенно если учесть, что в стране нет закона о защите данных. Критики уже заявили, что правительство использует нынешнюю пандемии в качестве оправдания для оцифровки медицинских данных населения.