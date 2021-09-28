Эксперт: Выборы в Германии сохраняют интригу

Пока сложно предсказывать, какая правящая коалиция будет создана в Германии по итогам выборов в Бундестаг, считают эксперты Международного дискуссионного клуба «Валдай». По их мнению, переговоры о ее создании будут сложными и сказать однозначно, кто станет канцлером, пока нельзя.

«В кои-то веки выборы в Германии производят хотя бы относительную интригу. И результаты не вполне такие, как ожидали еще несколько месяцев назад, и дальнейшее развитие событий мы пока 100% не можем предсказывать, потому что результаты весьма многозначные. Какая в итоге коалиция сформируется в Германии после правительства Ангелы Меркель, никто сегодня стопроцентно сказать не может», – считает директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, передает РИА «Новости».

Похожее мнение высказал научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД РФ Артем Соколов.

«В общем, главный вывод, который мы делали, то, что переговоры (о создании коалиции) будут сложными. Сейчас мы видим, что до сих пор сохраняется высокая степень неопределенности, потому что то, что социал-демократы набрали немного больше голосов, чем ХДС, еще не означает, что господин (Олаф) Шольц (лидер СДПГ) станет канцлером. Потому что главное качество, которое сейчас пригодится всем политикам Германии, умение договориться между собой о формировании коалиции. Здесь пока мы, действительно, находимся перед черным ящиком, который еще только предстоит открыть», – сказал Соколов.

Он также считает, что существует вероятность, что новым министром иностранных дел ФРГ после выборов в Бундестаг станет представитель «Зеленых».

«Насчет того, что будет дальше, все зависит от того, конечно, как будет сформирована коалиция, какие люди займут конкретные посты, конкретно нас интересует, кто будет следующим главой министерства иностранных дел (ФРГ). Если мы говорим о коалиции в формате «Ямайка» (ХДС/ХСС, «Союз 90/Зеленые» и СвДП), то с очень высокой вероятностью этот пост достанется партии «Зеленые». Будет ли это госпожа (Анналена) Бербок (кандидатов на пост канцлера от «Зеленых»), либо господин (Сопредседатель партии «Союз90/Зеленые» Роберт) Хабек – это вопрос. Но такая вероятность есть», – сказал он.

«Что это значит (глава МИД ФРГ от «Зеленых») для отношений РФ и Германии? Ну, конечно, это сложно считать, скажем так, фактором позитивным, который будет придавать какую-то динамику в том смысле, в котором мы ожидаем ее от социал-демократов, даже от христианских демократов. Потому что партия «Зеленые» известна как одна из наиболее критично настроенных в отношении России», – отметил эксперт.

По его словам, «хочется при всех возможных комбинациях немецкого правительства оставаться оптимистом. Хотя, повторюсь, в случае, если пост главы МИД отходит «Зеленым», это определенный вызов (для России), с которым нужно по-новому работать».

В будущем история положительно оценит деятельность Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ, так как она смогла решить многие проблемы, считает научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

«При ней (Мерекль) немцы жили лучше, чем когда-либо, мне так кажется. Притом она смогла произвести такую видимость, что она все проблемы решила: и спасла еврозону, оставив Грецию в ЕС; в принципе справилась с миграционным кризисом в ЕС, он не стал таким катастрофически опасным для Германии, как многим казалось, он не раздвоил общество, как многие считали пять лет назад», – сказал Рар, выступая на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, при Меркель ФРГ в принципе лучше вышла из пандемии, чем ближайшие страны.

«Но, будущие проблемы впереди. И эти проблемы, которые я сейчас охарактеризовал, не решены полностью. Они придут опять, они существуют. Мне кажется, что будущему канцлеру Германии придется их решать, (тратить) гораздо больше сил, чем это делала госпожа Меркель, которая могла сидеть на всех стульях и выигрывать. Это дальше не пойдет. Слишком большие вызовы, слишком большие требования для будущего канцлера», – считает Рар.

Выборы в Бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, – 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, «Зеленых» – из 118, Свободных демократов – из 92, «Альтернативы для Германии» – из 83. «Левые» будут представлены 39 депутатами – хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в Бундестаге.