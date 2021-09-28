 

Украине понадобилось сверить позиции с Германией и Францией

28.09.2021, 5:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВице-премьер Украины Алексей Резников выразил мнение, что перед возможной встречей президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского Киеву необходимо обсудить с партнерами по нормандскому формату общие позиции.

«Я уверен, что у нас есть единственный путь завершения этой войны [в Донбассе] и проведения деоккупации наших территорий – это политико-дипломатический путь, не силовой. И поэтому такая встреча [с российским лидером] возможна. И президент [Украины] от имени государства имеет право и должен вести такой диалог. Но я согласен с тем, что наши партнеры [по нормандскому формату] должны быть заранее об этом предупреждены и должны быть оговорены общие тезисы», – приводит ТАСС ответ Резникова на вопрос о встрече Зеленского и Путина.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, если встреча двух президентов будет содействовать «достижению мира в Украине», то она абсолютно целесообразна.

По мнению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, важно, чтобы встреча и переговоры состоялись, к ним Зеленский призывал. «Но мы слышим от официальных лиц России, <…> что нет повестки, эти вопросы они будут обсуждать, эти вопросы они не готовы обсуждать. Но мне кажется, что наши отношения, если так можно о них сказать, находятся в такой стадии, когда просто нужно, если есть желание, политическая воля, прекратить войну, если есть желание выполнять нормы международного права, уважать международное право и признанные границы, то нужно просто садиться и говорить об этом», – сообщил вице-премьер Украины в эфире канала ICTV.

В понедельник глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о желании Киева провести саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) до конца каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Напомним, 16 сентября канцлер Германии Ангела Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации Минских договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.

8 сентября источник сообщал, что политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. Как утверждал источник, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.

В тот же день стало известно, что Париж и Берлин попытались максимально смягчить формулировки итогового документа предстоящего саммита «нормандской четверки», которые «точно отвергнет» кто-то из участников, поскольку «не хотят никого обидеть».

При этом Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе.

Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику».



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