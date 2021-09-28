Министр обороны Японии ограничил контакты из-за выявленной инфекции

Министр обороны Японии Нобуо Киси временно откажется от участия в официальных мероприятиях, включая заседания кабмина, в связи с плохим самочувствием, сообщило Киодо.

У главы ведомства в ночь с понедельника на вторник поднялась температура. После обследования врачи поставили ему диагноз «инфекция мочевыводящих путей». Отмечается, что состояние министра оценивается как нормальное, он прошел лечение и госпитализация не потребовалась. Однако для окончательного выздоровления и возвращения к участию в официальных мероприятиях потребуется время. Всю необходимую информацию о текущих делах, включая осуществленный ранее КНДР ракетный запуск, министр получает по телефону, передает ТАСС.

Напомним, 19 сентября появились сообщения, что в США, Швейцарии, Британии и Японии зафиксировано массовое заражение малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом. Кроме того, 9 сентября власти Японии продлили режим ЧС в 19 префектурах из-за COVID.