 

Министр обороны Японии ограничил контакты из-за выявленной инфекции

28.09.2021, 5:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинистр обороны Японии Нобуо Киси временно откажется от участия в официальных мероприятиях, включая заседания кабмина, в связи с плохим самочувствием, сообщило Киодо.

У главы ведомства в ночь с понедельника на вторник поднялась температура. После обследования врачи поставили ему диагноз «инфекция мочевыводящих путей». Отмечается, что состояние министра оценивается как нормальное, он прошел лечение и госпитализация не потребовалась. Однако для окончательного выздоровления и возвращения к участию в официальных мероприятиях потребуется время. Всю необходимую информацию о текущих делах, включая осуществленный ранее КНДР ракетный запуск, министр получает по телефону, передает ТАСС.

Напомним, 19 сентября появились сообщения, что в США, Швейцарии, Британии и Японии зафиксировано массовое заражение малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом. Кроме того, 9 сентября власти Японии продлили режим ЧС в 19 префектурах из-за COVID.



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