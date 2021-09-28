 

France 3 – жители Рима требуют защитить столицу от нашествия диких кабанов

28.09.2021, 4:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Центр Рима и его окрестности заполонили стада кабанов, которые едят из мусорных контейнеров и уничтожают урожай фермеров, передаёт France 3. Мэр Рима перекладывает ответственность на руководство региона и страны в целом, а итальянцы продолжают публиковать в соцсетях забавные ролики.

По одной из центральных улиц Рима в Италии бредёт стадо из 14 кабанов, чему автомобилисты уже даже не удивляются. Другое стадо прогуливается перед школой. Кабаны встречаются по всему городу и питаются ещё не вывезенными отходами.

Осенью столицу Италии заполонили огромные дикие свиньи, которые иногда проявляют агрессию. Жители города больше не могут это терпеть.

ИТАЛЬЯНКА: Какой образ мы создаём Риму: столица с кабанами, которые повсюду лезут в наши сады? Это невозможно!

Взрослые кабаны могут достигать 150 килограммов. Теперь их встречают во всех городских парках. В Риме настолько серьёзные проблемы с вывозом мусора, что они легко находят себе пропитание.

После критики в свой адрес действующий мэр Рима Вирджиния Раджи считает, что проблема с кабанами касается не только её города, а ответственность должны нести власти региона и в целом страны.

Недавно перед зданием Совета министров прошла демонстрация фермеров, которые потеряли урожай.

ЭТТОРЕ ПРАНДИНИ, глава профсоюза сельскохозяйственных предпринимателей агломерации Рим: Ситуация вышла из-под контроля. На территории страны живёт более 2,3 миллиона кабанов, и ничто не мешает их распространению.

Законодательство Италии строго ограничивает отстрел кабанов для защиты животного разнообразия. Однако этот вопрос вызывает споры, а в соцсетях благодаря итальянцам продолжают появляться видеозаписи, одна другой невероятнее.  

Дата выхода в эфир 26 сентября 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.12 / Генассамблея ООН поддержала резолюцию против милитаризации Крыма Россией

21.02 / Посол США в РФ об оккупации Крыма и войне на Донбассе: Мы удвоим дипломатические усилия

18.08 / Видео: Власть в США передадут женщинам

11.06 / “Ляли”, “Счастье – оно такое”. Жена Остапчука позировала верхом на муже на фоне участка с фундаментом

16.05 / Старообрядцев привлекли к обучению спецназа

19.02 / Учивших россиян врать при прошении об убежище юристов задержали в США

20.03 / Китай призвал Байдена избавиться от влияния политики Трампа

30.08 / Трамп предрёк Америке уничтожение изнутри в случае победы «экстремиста» Байдена

24.07 / Доступ к Айя-Софии закрыли из-за массового скопления людей

08.01 / «Британский» штамм коронавируса выявлен в Южной Америке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика