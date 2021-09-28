France 3 – жители Рима требуют защитить столицу от нашествия диких кабанов

Центр Рима и его окрестности заполонили стада кабанов, которые едят из мусорных контейнеров и уничтожают урожай фермеров, передаёт France 3. Мэр Рима перекладывает ответственность на руководство региона и страны в целом, а итальянцы продолжают публиковать в соцсетях забавные ролики.

По одной из центральных улиц Рима в Италии бредёт стадо из 14 кабанов, чему автомобилисты уже даже не удивляются. Другое стадо прогуливается перед школой. Кабаны встречаются по всему городу и питаются ещё не вывезенными отходами.

Осенью столицу Италии заполонили огромные дикие свиньи, которые иногда проявляют агрессию. Жители города больше не могут это терпеть.

ИТАЛЬЯНКА: Какой образ мы создаём Риму: столица с кабанами, которые повсюду лезут в наши сады? Это невозможно!

Взрослые кабаны могут достигать 150 килограммов. Теперь их встречают во всех городских парках. В Риме настолько серьёзные проблемы с вывозом мусора, что они легко находят себе пропитание.

После критики в свой адрес действующий мэр Рима Вирджиния Раджи считает, что проблема с кабанами касается не только её города, а ответственность должны нести власти региона и в целом страны.

Недавно перед зданием Совета министров прошла демонстрация фермеров, которые потеряли урожай.

ЭТТОРЕ ПРАНДИНИ, глава профсоюза сельскохозяйственных предпринимателей агломерации Рим: Ситуация вышла из-под контроля. На территории страны живёт более 2,3 миллиона кабанов, и ничто не мешает их распространению.

Законодательство Италии строго ограничивает отстрел кабанов для защиты животного разнообразия. Однако этот вопрос вызывает споры, а в соцсетях благодаря итальянцам продолжают появляться видеозаписи, одна другой невероятнее.

Дата выхода в эфир 26 сентября 2021 года.