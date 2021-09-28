Telegraph – «слишком устрашающие» — в Британии предложили изменить дизайн полицейских бронекостюмов

Британские власти собираются сменить дизайн полицейских костюмов бронезащиты, чтобы они выглядели «менее грозными» и лучше сидели на сотрудницах правоохранительных органов. В парламенте уже раскритиковали авторов инициативы за излишнюю политкорректность и оторванность от реальности, пишет The Daily Telegraph.



Reuters

В Британии собираются сменить внешний вид полицейских костюмов бронезащиты, чтобы сделать их «менее устрашающими», пишет The Daily Telegraph. По мнению издания, эта инициатива властей напоминает «очередной припадок политкорректности».

Официально с предложением «улучшить общественное мнение об охране правопорядка» выступила Государственная лаборатория обороны, науки и технологий (DSTL). В документе организации утверждается, что «узнаваемые бренды, скрытая броня или современный дизайн, который выглядит менее грозным», может оказаться предпочтительнее современной униформы британской полиции.

Однако источники издания в МВД Соединённого Королевства настаивают, что этот шаг исходил от главы ведомства Прити Патель и был предпринят по просьбе сотрудниц правоохранительных органов. Они жаловались, что нынешняя бронезащита на них слишком плохо сидит и делает их «мужеподобными».

Идея вызвала осуждение среди парламентариев. «Бронекостюмы защищают полицейских от тех, кто пытается причинить им вред. Это не модный атрибут и не отображение политкорректных псевдопрогрессивных чаяний оторвавшихся от реальности буржуазных бюрократов», — заявил председатель Группы здравого смысла Консервативной партии Джон Хейс.

Он напомнил, как ещё два года назад сама Патель говорила, что хочет, чтобы преступники «боялись совершать какие-либо преступные действия на наших улицах». «Свою роль в этой задаче играет полиция. Так что давайте успокоим законопослушных граждан и напугаем нарушителей», — добавил Хейс.

Глава Федерации столичной полиции Кен Марш также усомнился в необходимости инициативы. «Я не думаю, что он (бронекостюм полиции. — ИноТВ) выглядит устрашающим. Я хочу, чтобы мои офицеры имели лучшее средство защиты. Меня не слишком беспокоит мнение общественности об их внешнем виде. Я хочу, чтобы они могли каждый вечер возвращаться со службы домой», — подчеркнул он.

Представитель МВД сообщил The Daily Telegraph, что изменения рассматриваются из-за «растущего гендерно-культурно-этнического разнообразия» полиции. Он связал инициативу с недавним всплеском приёма на работу женщин, которым необходимы средства защиты.

«Благодаря принятому правительством обязательству нанять 20 тысяч новых стражей правопорядка для обеспечения безопасности наших улиц, сейчас женщин-полицейских стало больше, чем когда-либо прежде. Министр внутренних дел регулярно беседует с храбрыми женщинами-офицерами, которые говорят ей, что их бронежилеты созданы для мужчин и не подходят для нашей всё более разнообразной полиции», — заявил чиновник.

«Вот почему она (Прити Патель. — ИноТВ) попросила провести исследование, чтобы улучшить форму и удобство ношения бронекостюма. Ведь если все наши офицеры смогут быть защищены, они обеспечат и нашу защиту», — пояснил представитель МВД.

В прошлом месяце лондонская полиция подверглась критике за попытки ввести гендерно-нейтральные головные уборы, чтобы оказать внимание сотрудникам, которые считают себя «небинарными». Сегодня в столичных правоохранительных органах женщины носят котелки, а мужчины — шлемы.

«Я хочу знать, во сколько обойдётся эта затея. Ведь люди сразу поймут: это не что иное, как попытка (столичной полиции. — ИноТВ) стать, как можно более политкорректной. И уже в следующий раз они предложат парням надеть юбки», — возмущался в то время депутат-тори Марко Лонги.