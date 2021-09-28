Мнение: США и остров Никарагуа

О грядущих попытках США сменить режим в Никарагуа.

В числе прочего упоминается и Россия, связи которой с правительством Ортеги признаны угрожаюющими США.

В остальном же, типичная подготовительная работа для очередной цветной революции. Все достаточно шаблонна, от методов до риторики.

Нельзя не отметить неграмотность исполнителей, которые считают, что Никарагуа это остров, а Фидель Кастро до сих пор управляет Кубой.

Конгресс США обрисовывает новую фазу экономических атак и гибридной войны против сандинистского правительства Никарагуа

Конгресс США пригласил неоконсервативных стратегов по смене режима обсудить следующий этап гибридной войны против сандинистского правительства Никарагуа, который, вероятно, будет включать в себя создание экономической блокады, отказ признать легитимность президента Даниэля Ортеги и заимствование тактики, которую администрация Трампа использовала в своих действиях во время попыток государственного переворота в Венесуэле.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей провел слушания 21 сентября, где излагались планы для следующего этапа гибридной войны Соединенных Штатов против Никарагуа, которые направлены на дестабилизацию и в конечном счете свержение левого правительства сандинистов.

В мероприятии приняли участие жесткие неоконсервативные члены Конгресса, высокопоставленный чиновник Госдепартамента, видный никарагуанский активист по смене режима и бывший президент Коста-Рики.

Тщательно поставленный спектакль дал понять, что Вашингтон будет расширять свою жестокую экономическую войну с Никарагуа по мере приближения всеобщих выборов в стране в ноябре. Это примет форму более агрессивных финансовых санкций в рамках закона, называемого Законом RENACER . Эти санкции потенциально могут перерасти в блокаду де-факто по образцу эмбарго США в отношении Венесуэлы .

Официальные лица США прямо заявили, что Вашингтон откажется признать легитимность ноябрьских выборов. Участники дискуссии также предположили, что администрация Джо Байдена может даже отказаться признать легитимность президента Даниэля Ортеги и самого правительства Никарагуа и будет оказывать давление на другие страны Латинской Америки, чтобы те также разорвали дипломатические отношения.

Слушания показывают, что администрация Байдена планирует использовать многие из тех же тактик, которые использовала администрация Дональда Трампа в попытке государственного переворота, инициированного ею против Венесуэлы в 2019 году, например, отказ признать конституционное правительство президента Николаса Мадуро, назначив своей неизбранный "актив" Хуана.Гуайдо в качестве предполагаемого «временного президента» и расширение санкций, инициированных администрацией Барака Обамы до полной экономической блокады.

В то время как администрация Байдена продолжает придерживаться жесткой анти-Никарагуанской позиции, занятой Трампом, официальные лица Госдепартамента, разрабатывающие эту политику, похоже, очень мало знают о стране. Когда она извергала подстрекательскую риторику, демонизирующую сандинистское правительство как «авторитарное», заместитель помощника госсекретаря США Эмили Мендрала в шутку назвала Никарагуа «островом», что побудило члена Конгресса поправить ее за то, что она явно путала центральноамериканскую нацию с Гаити.

Другие участники выступили с такими же абсурдными комментариями, продемонстрировав свое незнание реальности на местах в Латинской Америке. Конгрессмен Хуан Варгас, например, заявил, что Фидель Кастро, умерший в 2016 году, все еще жив и находится у власти на Кубе, и «он пробыл там долгое время».

Хотя это событие представляло собой смехотворное проявление колониального высокомерия, последствия новой повестки дня Вашингтона, вероятно, будут иметь серьезные последствия для Никарагуа и ее народа. Действительно, Госдепартамент подчеркнул, что администрация Байдена тесно сотрудничает с Европейским союзом, Канадой, Коста-Рикой и Организацией американских государств (ОАГ) в целях дестабилизации сандинистского правительства.

Вместе они планируют исключить Никарагуа из ОАГ и изолировать ее дипломатическим путем. Они также надеются прекратить торговлю страны с Соединенными Штатами и лишить ее экономической стабильности. Раздутая риторика, которую произносили участники дискуссии, дополнялась разжиганием страха по поводу союза России с Никарагуа, который они назвали в классическом колониальном обрамлении «порогом США».

Слушания также подчеркнули растущее и все более влиятельное правое лобби американцев никарагуанского толка и его прямую координацию с экстремистскими кубинско-американскими элементами во Флориде.

Конгресс США пообещал ввести более агрессивные санкции в отношении Никарагуа

В 2021 году правительство Никарагуа арестовало ряд активистов правой оппозиции, которые организовали попытку переворота, разрушившую экономику и общество страны в 2018 году. Во время неудавшегося путча экстремисты развязали кампанию террора в Никарагуа, выслеживая сандинистских активистов, ранив, пытая и убивая сотни людей. В течение нескольких месяцев преступные элементы воздвигли десятки баррикад, известных как транки , в различных частях страны, в то же время ведя гражданскую войну низкой интенсивности против сандинистского правительства.

Президент Даниэль Ортега признал, что поддерживаемые США организаторы государственного переворота намеренно разжигали насилие, и хотели спровоцировать правительство к репрессиям, которые они могли бы использовать для оправдания международного вмешательства – стратегию, которую сепаратисты Гонконга открыто защищали в аналогичной неудачной операции по дестабилизации при поддержке США. .

Поэтому Ортега приказал полиции не покидать свои участки, что привело к тому, что финансируемые из-за рубежа организаторы государственного переворота осадили полицейские участки Никарагуа и попытались убить как можно больше сил безопасности.

Могущественные политические и экономические деятели, стоящие за этой кровавой попыткой государственного переворота, наконец столкнулись с юридическими последствиями в 2021 году и были арестованы правительством Никарагуа. Тем не менее, правительство США было взбешено этими задержаниями, потому что Вашингтон выращивал, обучал и финансировал этих лидеров государственного переворота на протяжении многих лет и на миллионы долларов.

Слушания Комитета по иностранным делам Палаты представителей 21 сентября, под названием «Международный ответ на уничтожение Ортегой демократии в Никарагуа» были поводом для правительства США , чтобы объявить о своих планах , чтобы наказать сандинистов за арест своих никарагуанские активов.

Встречу организовал представитель Альбио Сирес, кубинско-американский демократ правого толка, который присоединился к бывшей неоконсервативной женщине-конгрессмену Флориды Илеане Рос-Лехтинен в написании Закона NICA, закона, который призывал к фактической финансовой блокаде сандинистского правительства. Закон NICA был принят в декабре 2018 года без какой-либо оппозиции в Конгрессе . Законопроект представляет собой первый раунд отмены санкций США в отношении Никарагуа.

Однако он и его коллеги-неоконсерваторы в Конгрессе недовольны экономической войной, которую Вашингтон уже ведет против Никарагуа. Они хотят большего. На слушаниях 21 сентября он призвал правительство США и Европейский союз ввести еще более агрессивные санкции против Никарагуа и «начать подготовку ряда серьезных дипломатических последствий», включая исключение страны из Межамериканской демократической хартии и Организации американских Состояния.

Сирес является одним из спонсоров последующего действия Закона NICA, известного как Закон RENACER , который расширит односторонние принудительные меры, нацеленные на экономику Никарагуа, а также усилит шпионские операции США в стране. В Сенате законопроект был инициирован Бобом Менендесом, еще одним правым кубинским американским демократом, сыгравшим значительную роль в поддерживаемом США перевороте в Боливии в 2019 году , а также сенатором Марко Рубио, республиканским представителем крайне правых кубинских американцев в Майами.

Менендес и Рубио упорно лоббировали расширение санкций США и усиление агрессивной тактики против Никарагуа, используя ОАГ для наказания страны. В июне этого года комитет Сената по международным отношениям одобрил закон о RENACER, хотя он еще не получил официального голосования.

Слушание 21 сентября ясно показало, что, несмотря на протесты борцов за мир в Вашингтоне, RENACER скоро протаранил Конгресс почти без сопротивления, что приведет к эскалации экономической войны США против Никарагуа.

Вместе с Сирес на встрече был высокопоставленный член комитета Марк Грин, республиканец, представляющий Теннесси, который является одним из спонсоров закона RENACER.

Хотя Грин не смог произнести имена поддерживаемых США лидеров переворота в Никарагуа, которых он назвал «политическими заключенными», он сообщил, что члены Комитета по иностранным делам «регулярно встречаются» с представителями правой антисандинистской оппозиции для координации действий и тактики.

Конгрессмен-республиканец из Флориды Мария Эльвира Салазар, кубинско-американская представительница самых фанатичных ультраправых сил в Майами, также высказалась во время слушаний.

Салазар настаивал на том, что Вашингтон должен гораздо более агрессивно вмешиваться в дела Латинской Америки, заявляя: «Соединенные Штаты не присутствуют в этом полушарии!"

Салазар показал фотографии Феликса Марадиаги, Артуро Круса и Хуана Себастьяна Чаморро, поддерживаемых правительством США активистов смены режима в Никарагуа, сыгравших решающую роль в организации насильственной попытки переворота в 2018 году.



Крайне правая конгрессмен из Флориды Мария Эльвира Салазар держит фотографии финансируемых США лидеров государственного переворота Феликса Марадиаги и Артуро Круза на слушаниях по Никарагуа

Представители Хоакина Кастро, демократ из Техаса, и Хуан Варгас, демократ из Калифорнии, также присоединились к хору осуждения.

Варгас посетовал на то, что операции США по смене режима, нацеленные на Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, неоднократно терпели неудачу, жалуясь: «Мы делаем много всего, чтобы попытаться избавиться от них, и мы не очень успешны … Мы сделали очень много. черт возьми против всех этих парней, и они, кажется, все еще выживают»

В комментарии, который показал, как мало он на самом деле знает о Латинской Америке, Варгас предположил, что Фидель Кастро, умерший пять лет назад, все еще жив и «пробыл там долгое время». Я имею в виду, что мы давно хотели от него избавиться. Мы сделали много вещей, чтобы избавиться от него, но мы не можем избавиться от него ».



Эмили Мендрала Государственный департамент Никарагуа Конгресс

Госдепартамент США пообещал начать эскалацию против Никарагуа

Заместитель помощника секретаря Бюро Государственного департамента по делам западного полушария Эмили Мендрала гордо говорила на слушаниях 21 сентября о политических атаках Вашингтона на сандинистское правительство Никарагуа.

«Мы продолжаем работать с правительствами по всему региону, через ОАГ или иным образом, чтобы продолжить», оказывая давление на Никарагуа, – сказала она. «Мы также тесно сотрудничаем с ЕС, Канадой и Великобританией для координации дополнительных целевых мер».

Мендрала «приветствовал двухпартийность» в кампании против Никарагуа и хвастался, что правительство США продолжает поддерживать активистов правой оппозиции и средства массовой информации, заявив: «Через USAID мы продолжаем поддерживать гражданское общество Никарагуа, независимые СМИ и человеческие ресурсы, правозащитников». Она также сообщила, что Государственный департамент США «в августе начал кампанию в социальных сетях» против сандинистского правительства.

Далее Мендрала сделал ставку на июньское заявление в ОАГ, осуждающее Никарагуа. «Благодаря лидерству США мы смогли создать очень важную коалицию из 26 государств-членов» в поддержку резолюции ОАГ, направленной против Никарагуа, – сказала она.

Цитируя госсекретаря Энтони Блинкена, Мендрала заявил, что «избирательный процесс в Никарагуа, включая его возможные результаты, потерял всякое доверие», дав понять, что Вашингтон их не признает.

Внимательно читая письменные заявления, в которых Никарагуа обвиняется в использовании «вдохновленных Россией законов для осуществления репрессий» , комментарии Мендрала отражают неоконсервативные настроения госдепартамента Байдена.

Член палаты представителей Марк Грин вмешался, чтобы отчитать Мендрала за недостаточно рьяную риторику. «Я бы посоветовал вам сказать «режим Ортеги», потому что я не уверен, что это действительно законно», – сказал республиканец. «На самом деле, я думаю, что это не так, я убежден, что это незаконное правительство».

В какой-то момент Мендрала даже по ошибке назвала Никарагуа «островом», что поставило под сомнение ее знание основных географических контуров региона. «Минуту назад вы назвали Никарагуа островом», – поправил Мендрала член палаты представителей Энди Левин. «Я думаю, вы имеете в виду Гаити, самую бедную страну в мире».



Президент США Барак Обама с президентом Коста-Рики Лаурой Чинчилла в 2013 году

Бывший президент Коста-Рики призывает к эскалации гибридной войны в Никарагуа

Включение бывшего неолиберального президента Коста-Рики Лауры Чинчиллы в слушания в Конгрессе отразило тесную координацию администрации Байдена с поддерживаемым США соседом Никарагуа в целях дестабилизации сандинистского правительства.

Чиншилла повторила крайний комментарий своих американских коллег, сославшись на «военную стратегию Ортеги по расширению сотрудничества с Россией», назвав Никарагуа «угрозой региональной безопасности».

Лидер из Коста-Рики заявила, что Никарагуа должна быть исключена из ОАГ, и призвала к фактической экономической блокаде, «чтобы немедленно прекратить внешнюю подачу финансового кислорода режиму Ортеги».

Она также призвала нанести удар по военным, отметив, что «никарагуанская армия [является] ключевым игроком в стойкости режима». Это был не очень тонкий намек на то, что Вашингтону следует выслужиться перед никарагуанскими генералами, чтобы попытаться свергнуть президента Ортегу.

Опираясь на стратегию США, использованную против Венесуэлы , Чинчилла затем предложил Вашингтону предъявить обвинение высокопоставленным правительственным чиновникам Никарагуа в «отмывании денег и торговле наркотиками», что является явно абсурдным.

Она также предложила Вашингтону «отказать в легитимности правительству» Никарагуа, снова повторив тактику США, состоящую в отказе признать легитимность конституционного правительства Венесуэлы.

Сегодня Шиншилла является сопредседателем влиятельной лоббистской группы «Межамериканский диалог» в Вашингтоне. В феврале этого года она участвовала в работе группы неолиберальных центральноамериканских чиновников в поддерживаемом корпорациями аналитическом центре. К нему присоединился специальный посланник Байдена в регионе Рикардо Суньига, и он был созван, чтобы укрепить политику администрации в Центральной Америке. Февральское событие намекало на тактику, которую Вашингтон и его региональные клиенты будут использовать для дестабилизации Никарагуа, включая возможное признание финансируемого правительством США мультимиллионера-олигарха Кристианы Чаморро «временным президентом» в стиле Хуана Гуайдо. (Сандинистское правительство сорвало эти планы, арестовав Чаморро по обвинению в отмывании денег .)

Правые элиты никарагуанских активистов, борющихся за смену режима, лоббируют более агрессивные действия

В слушаниях в Конгрессе также участвовала правая никарагуанская активистка Берта Валле, жена лидера государственного переворота Феликса Марадиага, политического деятеля, прошедшего подготовку в США, сыгравшего важную роль в неудавшейся попытке государственного переворота 2018 года.Марадиага, который вырос и получил образование в Соединенных Штатах, долгое время культивировался правительством США с целью дестабилизации правительства сандинистов.

Хотя его база поддержки на его родине крошечная, и его презирают сторонники сандинистов, которые считают его ответственным за дестабилизацию страны более трех лет назад, Марадиага остается главным активом правительства США.

Созданный в недрах элитных неолиберальных институтов, финансируемых корпорациями, таких как Всемирный экономический форум , Марадиага возглавил ряд НПО и аналитических центров, таких как Институт стратегических исследований и государственной политики (IEEPP), которые используют обильное финансирование от фигур ЦРУ для вести гибридную войну против правительства Никарагуа.



Лидер никарагуанского переворота, финансируемый США, Феликс Марадиага и его жена Берта Валле на Всемирном экономическом форуме

Как и ее муж, Валле прошла обучение на Всемирном экономическом форуме, печально известном символе глобальной финансовой олигархии. Валле гордится своим участием в Глобальном сообществе формирователей ВЭФ , международной инициативе по созданию неолиберальных лидеров, которые затем продвигают правые политики по всему миру, приносящие пользу крупным корпорациям и плутократам-миллиардерам, которые финансируют ВЭФ.

Привилегированный член крошечного класса богатой элиты Никарагуа, Валле зарекомендовала себя как медийная личность в основных правых телеканалах страны, таких как Vos TV.

В своих показаниях на слушаниях в Конгрессе Валле признала, что никарагуанское «правительство утверждает, что Феликс [Марадиага] и другие участвовали в глобальном заговоре с целью использования иностранных ресурсов, в том числе от Агентства США по международному развитию, Международного республиканского института и Национальный фонд демократии, чтобы нанести ущерб интересам нации ».

То, что они сделали это, неоспоримо; это объективный факт. Открытые записи показывают, что организации, возглавляемые Марадиагой, такие как IEEPP, получили огромные суммы денег от этих прокладок ЦРУ.

Довольно иронично, что Валле упомянул эти обвинения, как если бы они были смехотворными, потому что обвинения системы правосудия Никарагуа против Марадиаги и других поддерживаемых США лидеров государственного переворота фактически подтверждаются тем, что сказал на том же слушании чиновник Госдепартамента Мендрала.

Более того, сам Государственный департамент в публичном заявлении от 14 сентября хвастался, что «правительство США продолжает поддерживать организации гражданского общества, правозащитников и независимые СМИ» в Никарагуа. Муж Валле Марадиага был одним из основных получателей этой иностранной материальной поддержки.

В своем выступлении Валле также сообщила, что она координирует свои действия с высокопоставленными членами правительства США и настаивает на дальнейшем вмешательстве США в Никарагуа.

В июле Валле и другие правые никарагуанцы поехали в Вашингтон, чтобы встретиться с членами Конгресса, в том числе с Марко Рубио.

Сегодня Валле живет в Соединенных Штатах и ​​при активной поддержке правительства США работает над созданием антисандинистского никарагуанско-американского лобби, дополняющего мощь антиреволюционной кубинской политической машины в Майами. Ее усилия и усилия ее покровителей в Вашингтоне уже приносят плоды в виде эскалации экономической войны против страны ее рождения.

(с) Бен Нортон

https://thegrayzone.com/2021/09/24/us-congress-economic-war-nicaragua-sandinista/ – оригинал на английском

—