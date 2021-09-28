В Петербурге двоих росгвардейцев приговорили к 6 и 4 годам колонии

…по делу о подкинутых школьнику наркотиках.

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил двух сотрудников Росгвардии к 6 и 4 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о подкинутых школьнику наркотиках. Об этом «Новой газете» рассказали в правозащитной организации «Зона права».

Прокуратура запрашивала по 15 лет лишения свободы для силовиков. По словам росгвардейцев, на совершение преступлений их подтолкнули финансовые трудности — небольшая зарплата и ипотека. Потерпевшего представлял адвокат Дмитрий Герасимов.

Александра Бойкова и Никиту Лаврентьева признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК) и мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК). Суд также лишил их права занимать должности в правоохранительных органах на три года.

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По данным следствия, в июле 2019 года росгвардейцы Никита Лаврентьев и Александр Бойков остановили 16-летнего подростка на улице и инсценировали изъятие у него вещества, похожего на наркотики. Затем они потребовали от школьника 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности, надели на него наручники и нанесли несколько ударов.

Подросток передал силовикам в общей сложности 140 тысяч рублей, но сумел позвонить в полицию и сообщить о произошедшем. Лаврентьева и Бойкова задержали в результате погони.

Также сообщалось, что еще в одном случае подкидывании наркотиков и вымогательстве денег признались три петербургских полицейских: по некоторым данным, они подкинули пакет с веществом в карман жителя Нижнего Новгорода и требовали от него 500 тысяч рублей.

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