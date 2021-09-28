В РФ решили создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19

«Институт стволовых клеток человека» исследует возможность создания комбинированной вакцины против коронавирусной инфекции и гриппа, сообщил председатель совета директоров института Артур Исаев.

«Мы рассматриваем эту возможность, поскольку у нас есть уже данные по гриппозной вакцине на основе нашего носителя и по коронавирусной доклинические данные. Мы сейчас рассматриваем, какой объем клинических исследований нам нужно проводить по совмещению вакцин»,– отметил он, передает ТАСС.

В начале апреля комбинированную вакцину, защищающую одновременно от коронавируса и гриппа, начали исследовать на животных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.