 

В РФ решили создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19

28.09.2021, 4:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламы«Институт стволовых клеток человека» исследует возможность создания комбинированной вакцины против коронавирусной инфекции и гриппа, сообщил председатель совета директоров института Артур Исаев.

«Мы рассматриваем эту возможность, поскольку у нас есть уже данные по гриппозной вакцине на основе нашего носителя и по коронавирусной доклинические данные. Мы сейчас рассматриваем, какой объем клинических исследований нам нужно проводить по совмещению вакцин»,– отметил он, передает ТАСС.

В начале апреля комбинированную вакцину, защищающую одновременно от коронавируса и гриппа, начали исследовать на животных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.



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