Мнение: Ле Кенгуру
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Госсекретарь Франции Клеман Бон заявил, что Европа часто оказывается брошенной своими союзниками и ей надо научиться защищать сво интересы самостоятельно, чтобы с Европой начали считаться.
Сделано это было после того, как Париж договорился о восстановлении отношений с США и Британией, которые цинично вытерли о Францию ноги в истории с созданием AUKUS и контрактом на строительство атомных подводных лодок для Австралии.
Именно готовность Франции проглотить очереное унижение, более чем наглядно свидетельствует о том, что в обозримой перспективе с Европой в целом, и с Францией в частности, считаться не будут. Как минимум США этого точно делать не собираются.
Если ты можешь вытереть о такую страну как Франция ноги, а потом французы будут сами предпринимать усилия, чтобы сгладить последствия скандала, то о каком уважении вообще может идти речь?
Это всего лишь недовольство раба, который обиделся на хозяина, который слишком сильно его ударил, разрушив видимость того, что раб является в доме хозяина чем-то большим, чем местами необходимым инструментом.
И за прошедшие годы, несмотря на болтовню Макрона про субъектность и создание отдельной от НАТО европейской армии, все это так болтовней и остались, потому что суть отношений не поменялась.
Сама история исключительно полезна, так как показывает реальное место Франции в системе международных отношений.
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Источник: Colonel Cassad
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