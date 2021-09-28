Мнение: Назовите хоть «смотрящим»

В Татарстане готовы расстаться с должностью «президента».

Должность президента Республики Татарстан c 2001 является номинальной, а потому её смена на «главу региона» ничего не изменит. Такое мнение Общественной службе новостей высказал политолог Ирек Муртазин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России должна быть только одна должность президента страны. При этом представитель Кремля отметил, что Владимир Путин с пониманием относится к специфике регионов, где глава субъекта РФ имеет статус президента, пояснив, что речь идет о Татарстане.

Ирек Муртазин заметил, что должность президента Татарстана давно была номинальной. Поэтому, смена наименования мало что изменит.

«Этот разговор идёт уже очень давно. Должности, называемыми “президентами”, были упразднены уже очень давно. Давайте вещи называть своими именами, управляющего регионом можно назвать как угодно: главой, смотрящим, наместником. Но в Татарстане это давно не президент, его нет. Говорить, что это будет ущемлением татар — нельзя. Конечно, националисты могут воспользоваться этим поводом и поднять какой-то хай. Но в остальном ничего не поменяется. То, что де юре он всё ещё президент — это ничего не меняет», — уверен он.

«…Мнение народа давно мало кого интересует. Есть элита, условно – несколько тысяч человек, которым ставят условие 20-30 человек, принимающих решения. У них срабатывает инстинкт самосохранения. Они прекрасно понимают, что если начнут артачиться и поднимать бучу, окажутся в тюремных камерах. Если взять соседние регионы, Марий Эл – Маркелов уже сидит, Удмуртия… Вокруг Татарстана кольцо сжимается, давно уже всех убрали и «зачистили», абсолютная вертикаль власти. Татарстан – это единственный субъект федерации, которому дают делать вид, что он самостоятельный. Надоело, пришло время подвести под общий знаменатель. В принципе, никто не дернется и все согласятся», – сказал Муртазин.

При этом он допустил, что главу республики можно назвать и Татарбаши по аналогии с Туркменбаши.

«Кстати, уже давно, года три-четыре я слышу разговоры, что надо внести в Конституцию, чтобы глава республики назывался «Татарстан башлыгы». На татарском это как раз и означает «глава Татарстана». Никто же не запрещает называть как угодно на татарском языке. Можно называть Татарбаши. Если есть Туркменбаши, почему бы и нет. Это все про название, про сущность разговоры закончились в 2002-2003 году», – заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Фотография отсюда

PS Мне не понятно, почему меня назвали политологом? Вроде бы никогда не был и не собираюсь быть политологом…

—