Мнение: О гигантской, пусть и вынужденной, новой ошибке Путина

Последовательно реализуя свою линию на пожизненное пребывание во главе России, нынешний её президент Владимир Путин столь же последовательно совершает ошибку за ошибкой. Вряд ли по злому умыслу, скорее по недомыслию. Но вот ошибка от этого не перестаёт быть ошибкой. То есть тем, что хуже преступления по предстоящем последствиям.

Но вот в этой ошибке винить его сложно. Она уже вынужденная.

Законопроект об отмене лимита на губернаторские сроки был внесён в ГосДуму в минувший понедельник. Об этом сообщил один из его авторов, глава комитета СовФеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Все сразу поняли, что эта инициатива подготовлена не сенатором, а тем, кто выше. И связана с проблемой губернаторов–тяжеловесов.

В сегодняшней России действуют ровно два успешных губернатора с истекающим к 2024 году последним сроком, которых «некем заменить» и «некуда направить ещё выше» – Сергей Собянин и Андрей Воробьёв. Первому уместен разве что пост премьер-министра, но в самый канун большого транзита это политически неприемлемо. У второго окно возможностей больше, но момент для перемены в Московской области коней на переправе – самый неподходящий.

За ними через пару лет крайний срок полномочий истекал бы у ещё двоих – Рустама Минниханова и только что избранного с мировым рекордом Рамзана Кадырова. Им тоже предложена возможность сохранения в обмен на стопроцентную лояльность. Всё это логично в транзитный период, но всё-таки искусственно и вынужденно.

Впрочем, помимо решений под конкретных лиц в упомянутом законопроекте есть ещё интересные новеллы:

1. Распространение ограничений госслужбы на тех, кто работает на освобождённой основе, что означает вытеснение представителей бизнеса из региональных парламентов;

2. Возможность убрать главу региона в любой момент без объяснения причин временно или навсегда: в качестве мер ответственности введены, помимо отрешения от должности, предупреждение и временное отстранение от исполнения обязанностей – речь идёт о расширении возможностей Системы для контроля и оценки деятельности губернаторов;

3. Невозможность отстранённому губернатору снова баллотироваться в течение пяти лет.

Это увеличивает и усиливает власть Москвы над любым регионом. Такая же вынужденная мера, как и предыдущая, диктуемая, впрочем, примитивной логикой всё того же большого транзита.

Чем это плохо и почему тактический выигрыш оборачивается стратегической ошибкой? Тем, что снова копируются худшие практики времён #СССР.

Вообще говоря, советский застой был прежде всего застоем в социальных лифтах, которые поднимали только до определённого этажа. В итоге десятилетия пребывания на руководящих постах одних и тех же членов одной и той же команды лишали более молодых, но не менее способных управленцев малейшей возможности реализоваться в карьере. 20 лет служить министром или главой региона хотя бы почётно. А вот 20 лет торчать в заместителях и помощниках – скорее грустно.

И такая искусственная, порочная #стабильность воспроизводилась на всех уровнях, вплоть до районного и заводского. Продвинуться «наверх» можно было только если прежний руководитель сильно впадал в немилость, либо освобождал место естественным путём. Поэтому-то «молодые» референты, прорабы и завлабы с таким энтузиазмом восприняли приход к власти своего ровесника, 54-летнего Михаила Горбачева. Тот их ожидания не обманул, кстати: всего за два года в Советском Союзе полностью сменились все республиканские, краевые и областные руководители, а заодно и чины рангом поменьше. По масштабам – слава Богу, что не по методам – эта ротация сопоставима со сталинскими чистками периода «Большого террора». Впрочем, ранние времена Бориса Ельцина оказались в этом смысле ещё хуже…

Второй момент, вторая ошибка – усиление номинальной власти центра над регионами. По сути, рост зависимости губернаторов и региональных депутатов от Кремля. То есть, от чиновника со Старой площади. Такая практика тоже была в СССР, когда фактический контроль и реальная #власть были не у первого лица союзной или автономной республики, края или области, как правило, представлявшего титульную для региона нацию, а у его зама по идеологии в должности второго секретаря ЦК, КК или ОК КПСС. Тот как раз и был оком и рукой Москвы на месте.

Понятно, что подобный контроль, больше свойственный унитарному государству, входил в противоречие с базовыми принципами федерализма, лежавшими в основе государственного устройства огромной страны. По факту, он стал ещё одной причиной, почему во всех национальных республиках в конце 1980-х резко и одномоментно возобладали центробежные стремления. А вкупе с быстрым и поспешным обновлением руководящего состава всех партийных и государственных органов на местах, это породило такой силы управленческий кризис, что из него СССР уже не выплыл.

То есть, и кадровый застой, и усиленная централизация сыграли при Леониде Ильиче роль бомбы замедленного действия. Рванула она уже при Михаиле Горбачеве.

И вот сейчас власть, пусть и в какой-то мере вынужденно, идёт на те же грабли. Но разве результат в конечном итоге может оказаться иным?

—