Кукловоды против объективного зла

Прежде чем заставлять искусственный интеллект читать школьные сочинения, нужно выяснить: это вообще может сработать? Или все это нужно вовсе не для сохранения жизней?

Петр Саруханов / «Новая газета»

Новаторская идея выделить 1,6 млрд рублей на разработку ПО, способного выявлять среди школьников склонность к социально опасному поведению на основе анализа их письменных работ, вполне укладывается в логику цифрового огораживания общественного пространства. Я не специалист в данном вопросе и не знаю, возможно ли такое ПО; но я могу предположить, что

раз в РФ 16 млн школьников, а инцидентов со школьными террористами в худшем случае несколько десятков, то получается, что ПО должно будет из 1 600 000 сочинений вычислить одно-два.

С учетом высочайших способностей к обману и к имитации, которые демонстрируют психопатические личности (от «Колумбайна» до Перми, когда и родители, и друзья до конца оставались в неведении, хотя «подготовка» шла буквально у них под носом), на уровне концепта эта идея звучит так себе. Существует еще и вероятность ошибки, да и не станет ли система отлавливать всех тех, кто в принципе демонстрирует отклонения от «стандартов», — что, в общем, исходное условие любого творчества?

Но я не эксперт, и я могу ошибаться. Все что требуется от авторов предложения — это хотя бы данные (объективные, независимые, фиксируемые, проверяемые), на основании которых делается предположение, что такое ПО:

а) возможно;

б) эффективно.

Опыт других стран, аналогичных систем, тесты, эксперименты — что угодно, кроме мнений, надежд и точек зрения.

И представлять доказательства нужно до, а не после того, как программа запущена. Дело ведь не только в деньгах. У нас есть ограниченное количество времени до новой трагедии — и есть вопрос, как их предотвратить? На вопрос надо найти ответ. Если в поисках мы будем опираться на объективные данные, на базу с доказанной эффективностью, то шансов найти ответ у нас больше. Но если это время мы потратим на эксперименты, продиктованные лишь интуицией или нашей верой в якобы безграничную силу алгоритмов, то в случае провала мы потеряем не только деньги, но и жизни людей.

С учетом, что стрельбу в Перми уже пытаются использовать как предлог для дальнейшей зачистки интернета, оснований для скепсиса более чем достаточно. В пакете со скринингом сочинений идут и другие рецепты высокого начальства: патриотическое воспитание, ограждение «молодежи» от «негативного влияния» в интернете, в соцсетях, в кино, видеоиграх и на ТВ. Так и хочется спросить, сколько десятилетий назад идеологи «воспитания» сами общались с молодежью.

Патернализм наших правителей зашел так далеко, что даже очевидному психопату они отказывают в праве совершить преступление по злому умыслу. Они переусердствовали в поглощении современной поп-культуры, где дурным вкусом считается выписывать чистых карикатурных злодеев, а нужно придумать сложных, с детскими травмами, хитрыми мотивациями и «переживаниями». В искусстве трагедия — «это когда обе стороны правы»; в реальной жизни, увы, иначе. Тут встречается объективное зло, которое стоит изучать, но вовсе не обязательно давать ему мотивации, помимо психического расстройства.

Авторы мема о «негативном влиянии виртуального насилия», сами будучи кукловодами, мир измеряют по себе. Для них человек — «чистый лист», на котором внешние манипуляторы, мастера НЛП и лимбических сил, способны писать что угодно. Поэтому за «мозги молодежи», в их представлении, идет война. Наверное, они искренне убеждены, что «колумбайны» можно предотвратить возвратом к студотрядам, пионерам, комсомольцам, агитаторам и пропагандистам. А где пять раз прозвучит «видеоигры воспитывают убийц», на шестой раз точно вырвется кое-что о «плане Даллеса».

Обойдемся без рассуждений о «природе власти» и том, как она искажает сознание, о поколенческом и возрастном. В чем главная ошибка этого тезиса? В его антинаучности.

Ровно так же, как лжемедицине противостоит доказательная медицина (разница — в фиксируемых доказательствах эффективности), в госуправлении сражаются «старая» политика — субъективная, где решения принимаются из представлений лидеров об эффективности, и доказательной политикой, опирающейся на объективные, фиксируемые, проверяемые данные.

И от медицины, и от политики зависят жизни огромного количества людей, вообще нас всех. Но доказательность в медицине определить проще, чем в политике. Там нет спора о цели — все более-менее понимают, что целью лечения является выздоровление/качество жизни пациента. В политике такого консенсуса нет. Одни считают, что цель — благосостояние граждан, но другие возразят — первично государство, т.к. оно хранит наши «ценности», а чтобы оно было сильным, нужен режим личной власти. В этом плане доказательная политика нам не поможет: за целеполагание отвечает идеология. Но если вы хотите достичь цели, эффективность применяемых стратегий должна быть доказана.

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Грустный пример: скажем, в вопросе удержания власти наше руководство действует доказательно. Их эффективность велика, потому что они действуют исходя не из своих ощущений и представлений, а из объективной оценки ситуации. И если цель — ликвидировать интернет как угрозу, то национализация рунета — пример доказательной политики.

Но если цель — это предотвращение «колумбайнов», то никаких доказательств их связи с виртуальным насилием, интернетом, соцсетями не существует. То, что на «подвальных записях» убийцы Харрис и Клиболд обсуждали, будет ли снимать их «историю» Спилберг или Тарантино, не доказывает ничего, кроме того, что убийцы знали фамилии режиссеров.

Тот факт, что убийца играл в видеоигры, еще не доказывает, что видеоигры были причиной его поступка.

Для эффективной политики нужны доказательства, соответствующие научным критериям. Корреляция, т.е. совпадение, связь — вовсе не означает причинность. Иными словами: гипотеза, что виртуальное насилия связано с шутингами, возможна; ровно также предположение, что скрининг сочинений выявит потенциальных убийц на ранней стадии, вполне легитимно. Но перед тем как переходить к конкретным действиям — запрещать ли игры, или тратить миллиарды на разработку беспрецедентных систем с недоказанной эффективностью, — эту гипотезу и это предположение нужно сперва либо подтвердить, либо опровергнуть.

А когда решения принимаются не на основе проверяемых данных, а исходя из любых других соображений, то интернет, конечно, можно заблокировать, сочинения загрузить в суперкомпьютеры, а на классные часы привести политруков, но цель — избежание новых трагедий — решена не будет. За непонимание принципа доказательности, увы, есть печальная цена.

Кирилл Фокин, специально для «Новой»

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