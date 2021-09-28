 

Россия назвала условие соблюдения моратория на ядерные испытания

28.09.2021, 3:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания, если остальные ядерные державы будут придерживаться аналогичного подхода, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Россия намерена соблюдать этот мораторий и впредь при условии аналогичного подхода со стороны других ядерных держав»,– отметил он на заседании Совета Безопасности всемирной организации, передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, РФ надеется, что уже в ближайшее время удастся создать условия для вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Напомним, в 2020 году США не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.



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