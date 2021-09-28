Россия назвала условие соблюдения моратория на ядерные испытания

Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания, если остальные ядерные державы будут придерживаться аналогичного подхода, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Россия намерена соблюдать этот мораторий и впредь при условии аналогичного подхода со стороны других ядерных держав»,– отметил он на заседании Совета Безопасности всемирной организации, передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, РФ надеется, что уже в ближайшее время удастся создать условия для вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Напомним, в 2020 году США не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.