Россия назвала условие соблюдения моратория на ядерные испытания
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Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания, если остальные ядерные державы будут придерживаться аналогичного подхода, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«Россия намерена соблюдать этот мораторий и впредь при условии аналогичного подхода со стороны других ядерных держав»,– отметил он на заседании Совета Безопасности всемирной организации, передает ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, РФ надеется, что уже в ближайшее время удастся создать условия для вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Напомним, в 2020 году США не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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