Мнение: Непотопляемое Яблоко

Я смотрю, почтенная фейсбучная публика вовсю удивляется краху “Яблока” на этих выборах – причем этот крах смотрится особенно удивительно на фоне относительного успеха “Новых людей”. Вроде – как же так? Почтенная старая партия с почти 30-летней историей, с раскрученным лидером, со своим кружком фанатов, с сетью каких-никаких активистов, с большим опытом – против каких-то самозванцев без роду и племени, набранных чуть ли не методом тыка, ведомых миллиардером весьма сомнительного происхождения из пирамидообразной компании, который к тому ж даже не скрывал, что видит “партию” подразделением своей фирмы (меня поразил, помнится, факт, что “партия” “Новые люди” безо всякого стеснения в своих агитматериалах указывала почтовый адрес для “сбора наказов” от избирателей, расположенный на сайте… компании Фаберлик! То есть им даже влом было сделать полноценный собственный сайт партии – зачем, вот же Фаберлик, попиарим, хоть какая-то польза!)

Тем не менее “старинное” и “демократическое” Яблоко набрало 1%, а партия самозванцев вообще без программы (в чем НЛ трогательно совпадают с Единой Россией) – больше 5%. Как так? В чем подвох?

Меня же в Яблоке удивляет совсем другое: интересно не то, почему 1% (это-то как раз понятно); интересно, почему они вообще до сих пор существуют. Кто и зачем их поддерживает?? Вот вопрос. Ведь точно это делают не те задумчивые фейсбучные интеллигенты в возрасте, что так озабочены “отстуствием молодого задора” у 70-летнего Явлинского. В чем же секрет живучести?

Пожалуй, ответ можно поискать “от противного”, отступив чуть назад. Бог с ними, с недавними выборами; кто объяснит – как Яблоко устояло против кавалерийской атаки Каца, который собирался захватить его штурмом? Ведь у него, по идее, не было ни единого шанса!

Кац ведь взялся за Яблоко еще… в 2016 году. И сразу поставил перед собой задачу – стать как минимум главой московского отделения Яблока, вышвырнув с этого поста “зажравшегося неудачника” Митрохина. Вот как я описывал всю ситуацию в посте из 2018 года (Митрохин все еще сидел на своем месте):

“Копнуть придется аж на полтора года назад (!) – и тогда мы поймем, что битва на самом деле идет вовсе не за сомнительный «приз» в виде «кандидатства» на выборах мэра! Всем ведь понятно, что кто бы ни был кандидатом от Яблока – он все равно Собянину проигрывает, так что зачем вообще так на эти выборы рваться? Чтобы лишний раз по роже огрести? Денег-то само по себе кандидатство никаких не приносит.

На деле же борьба идет… за контроль над столичным отделением партии «ЯБЛОКО»! Буквально – над тем, кто его возглавит и будет определять его политику. Еще проще говоря – борьба идет против Митрохина и за пост главы московского отделения.

Просто процитирую свой собственный пост от 8 ноября 2016 года:

«Какая интересная у людей жизнь!

Кто-то думал, что после выборов в ГД вся партийная жизнь в России замерла еще года на четыре как минимум? Полная ерунда! Оказывается, буквально в эти дни у нас на глазах идет захватывающая борьба: Максим Кац пытается овладеть московским “Яблоком” и изгнать нынешнего его главу – Сергея Митрохина.

Причем делает он все это самыми инновационными методами – дистанционно (Кац на год уехал учиться в Шотландию) и через соцсети. “Попивая чаёк”. Технология максимально простая: Кац призывает своих подписчиков в ЖЖ и Твиттере массово вступать в районные отделения партии “Яблоко”, потом вступившие проводят отчетно-перевыборные собрания в районных ячейках, проводят своих кандидатов на региональное собрание, там выносят Митрохину импичмент и избирают Каца. Блестящий план! И он уже реализуется!»

https://sapojnik.livejournal.com/2321751.html

Вот, на самом деле, в чем главная интрига!

Еще из того же поста цитата:

«По уставу «Яблока», заявления вновь желающих вступить в партию должны быть рассмотрены на региональном совете партии. Максимальный срок этой процедуры — три месяца со дня подачи заявления. Кац заявляет в этом плане о «легком аппаратном давлении». Рассмотрение заявлений отложено на максимальный срок. Пока по его призыву в партию готовы вступить уже 280 человек. Для сравнения: старых членов партии в московском отделении — 399. Митрохин, в свою очередь, заявляет, что не даст так просто отнять партию».

Вот тот фактор, который я имел в виду, говоря, что случай «Яблока» на самом деле касается всех, чем и интересен. Что из себя представляет, по сути, план Каца? Конечно, это не что иное, как рейдерский захват московского отделения!

И Кац – далеко не пионер в этом деле – деле «политического рейдерства». Другой самый нашумевший случай был примерно за 4 года до того – когда создавался печально известный Координационный Совет Оппозиции. Тогда в задуманный как «чинный и благородный» процесс выборов «всеми неравнодушными гражданами – участниками болотных митингов» этого самого нового передового органа «руководства оппозицией» неожиданно вмешался… Сергей Мавроди! Да, тот самый.

Наглый пирамидостроитель вдруг, в разгар дистанционного голосования, обратился с призывом к своей пастве, как раз тогда исправно сдававшей деньги на какие-то очередные «билеты» или «акции»: записаться для участия в голосовании на КСО и там отдать голоса за «кандидатов от Мавроди»!

Это был удар ниже пояса, вся «оппозиция» впала в ступор: всем было ясно, что Мавроди, этот паук, завлекший в свои сети десятки тысяч «дольщиков», сможет этой массой протолкнуть в КСО сколь угодно большое число своих «бригадиров», тем самым обессмыслив все мероприятие. В итоге устроители голосования принялись поспешно ломать всю процедуру, она утратила прозрачность, начался «неконвенционный» отсев – и участники КСО переругались еще до его первых заседаний.

Что удумал Кац в 16-м году? Да он попросту решил повторить успешный опыт Мавроди! Просто ресурсы у них были разные: у знатного пирамидостроителя – его дольщики, а у Каца – его фолловеры. Главное, что оба понимали – много людей не надо, возможно, лишней пары-тройки сотен будет достаточно для «решающего перелома».

Кац-то рассчитывал управиться с «Яблоком» за три месяца, в крайнем случае – за полгода, но тут Россия, тут все происходит медленнее, чем думали, к тому ж «митрохинцы» отчаянно сопротивлялись. Всеми правдами и неправдами они старались не принимать «кацовских» в партию – понимая, что с каждым новым «кацевским яблочником» их «уставной капитал» размывается, а «контрольный пакет» уплывает из рук.

И вот теперь задумайся, дорогой юзернейм – ситуация-то типовая: а как бы ты на месте Митрохина защищал СВОЮ партию? Как вообще можно противостоять такому охальнику, как Кац? Как Мавроди?

Можно вспомнить и еще один дивный пример – победа на «праймериз Парнаса» перед выборами в ГосДуму 2016 года некоего «видеоблогера Мальцева» из Саратова, который к идеологии Парнаса не имел вообще никакого отношения, но зато задействовал свой ресурс – подписчиков собственного видеоблога.

С чем мы имеем дело во всех этих случаях? Один и тот же механизм: некие, совершенно посторонние партии люди прорываются на ключевые места в партии, используя для этого собственные НЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ресурсы: в одном случае – билеты МММ, в другом – фолловеров Твиттера, в третьем – подписчиков видеоблога.

Если взглянуть на ситуацию под ТАКИМ углом, то Митрохина становится даже как-то жалко: он сражается как лев, пытаясь отстоять свое отделение от захвата «пришельцами»; он в осаде, он затянул сопротивление как мог – но, похоже, его все-таки дожмут. Кац его вышвырнет и сядет на его место”.

https://sapojnik.livejournal.com/2668041.html

Так писал я в 2018 году, сочувствуя… Митрохину: вроде бы было понятно, что Кац со своими фолловерами всем яблочным “старикам” точно не по зубам, что он – та самая “молодая шпана”, которая пришла смести всё старичье, включая Явлинского и всех прочих заслуженных неудачников в мусорное ведро…

А теперь смотрим, какой у нас год на дворе. Ба, уже 2021! И Яблоко – все то же, а Кац что-то уже и не заикается о “захвате Яблока”. КАК, ХОЛМС?? Непонятно, но они отбились!

Вот тут и понимаешь, что все не так просто – а заодно понимаешь, почему Яблоко как-то не торопится на баррикады. Единственная сила, которая могла отстоять Яблоко от захвата, это… правильно, власть. Причем – посмотрите на Каца: он вдруг вообще заткнулся, делает вид, что у него и планов по “захвату Яблока” никогда не было. Стало быть, его кто-то крепко напугал. Кто – боевые пенсионеры Явлинского?

Очевидно, нет. Почитайте мой пост по ссылке – там ведь еще и рассказ о внезапном бегстве (!) уже избранного (!) ставленника Каца прямо со съезда Яблока, куда-то в ночь и туман. Чел бежал ни с того ни с сего – его явно напугали. Кто напугал? Похоже – спецслужбы.

В этом и разгадка. Все дело в том, что вожди Яблока живут в России так долго, что познали ДЗЕН. А именно – что в России не надо стремиться к поддержке со стороны избирателей, это всё чепуха и тлен; в России, если ты хочешь быть успешной партией сколь угодно долго, надо заручиться поддержкой спецслужб.