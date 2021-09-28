Трактирщик в шубе с квадратной женой – Личное мнение
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Моргенштерн притащился на открытие собственной бургерной в шубе в пол.
Фото: Соцсети
В 2021 году молодой пацан, считающий себя артистом, решил продавать котлеты с булкой. В шубе!
Совсем фантазии нет, что ли?
Сто лет назад себя в шубе выгуливал Филипп Киркоров. Бургерную когда-то открыл считающий себя рэпером Тимати.
Фото: Соцсети
Это уже было. Моргенштерн повторяет то, что уже было.
И шуба была, и бургеры были, и конские обвесы, и чемоданы денег в руках — всё это уже было, причём задолго до того же Тимати.
Фото: Соцсети
Моргенштерн пытается воплотить в жизнь тренды позавчерашнего дня. Он повторяет даже не за первооткрывателями, а за теми, кто этих первооткрывателей скосплеил.
Это — позор для любого артиста.
Алишерка, ходи сюда, учить буду.
Не надо повторять котлеты с булкой вслед за Тимати. Единственное, что тебе можно и нужно скопировать у Юнусова, — это его баб.
Вот на женщин у Тимурки — хороший вкус.
Мы можем сколько угодно рассматривать Решёткину, Шишкову и новенькую Сашу под лупой, замечая недостатки, но по факту все трое — видные, длинноногие девки, значительно красивее подавляющего большинства.
А у тебя что в койке, Алишерка?
Та, что вписывается в магическую формулу: «Длина головы = длине тулова = длине бедра = длине голени»?
Алишерка, ты баб любишь или складные перочинные ножики?
Сравни свою Дилару с новенькой Тимуркиной Сашей.
Фото: Соцсети
Почему бы тебе не скопировать у Юнусова хотя его вкус на баб вместо унылых булок с котлетами?
Больше скажу: творческий человек, который занимается купечеством, — импостер.
Это — не артисты от Б-га, а какие-то мещане в шубах.
Вот мне скажи: «Лена, иди открой салон красоты или ресторан». У меня это вызовет совершенно однозначную реакцию: «Идите в жопу. Не отвлекайте».
Единственный бизнес, не связанный с писаниной, который я считаю для себя приемлемым, — это покупка акций.
Харчевни и маникюр — это не мой уровень. Я писатель, а не трактирщица или какая другая купчиха с бревна дома 2.
Общепит — хороший бизнес для конферансье Собчак и её мамы в мехах животных, подвергающихся угрозе исчезновения.
Фото: Соцсети
Настоящие артисты, подлинно творческие, безапелляционно талантливые люди идут на сцену, к музыкальному инструменту или к столу с пишущей машинкой «Макбук» по одной причине: ничем другим мы заниматься не хотим и не можем.
Импостеры же лезут на сцену, в телевизор, в писанину, чтобы нарубить баблишка на какой-нибудь бизнес: открыть трактирчик, салончик красоты, где девкам ногти красят и волосы с лобка дерут.
Это, конечно, не предосудительно, но не логично.
Зачем вам лезть в публичное пространство, в эфир, если можно сразу как-то извернуться, взять кредит и начать продавать свои тухлые или не очень роллы, а дома развести на окнах герань в горшках?
Ну, какой ты, к чёрту, рэпер, Алишер? Ты — трактирщик в шубе с квадратной женой.
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Источник: Лена Миро
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