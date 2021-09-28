Трактирщик в шубе с квадратной женой – Личное мнение

Моргенштерн притащился на открытие собственной бургерной в шубе в пол.



Фото: Соцсети

В 2021 году молодой пацан, считающий себя артистом, решил продавать котлеты с булкой. В шубе!

Совсем фантазии нет, что ли?

Сто лет назад себя в шубе выгуливал Филипп Киркоров. Бургерную когда-то открыл считающий себя рэпером Тимати.



Фото: Соцсети

Это уже было. Моргенштерн повторяет то, что уже было.

И шуба была, и бургеры были, и конские обвесы, и чемоданы денег в руках — всё это уже было, причём задолго до того же Тимати.



Фото: Соцсети

Моргенштерн пытается воплотить в жизнь тренды позавчерашнего дня. Он повторяет даже не за первооткрывателями, а за теми, кто этих первооткрывателей скосплеил.

Это — позор для любого артиста.

Алишерка, ходи сюда, учить буду.

Не надо повторять котлеты с булкой вслед за Тимати. Единственное, что тебе можно и нужно скопировать у Юнусова, — это его баб.

Вот на женщин у Тимурки — хороший вкус.

Мы можем сколько угодно рассматривать Решёткину, Шишкову и новенькую Сашу под лупой, замечая недостатки, но по факту все трое — видные, длинноногие девки, значительно красивее подавляющего большинства.

А у тебя что в койке, Алишерка?

Та, что вписывается в магическую формулу: «Длина головы = длине тулова = длине бедра = длине голени»?

Алишерка, ты баб любишь или складные перочинные ножики?

Сравни свою Дилару с новенькой Тимуркиной Сашей.



Фото: Соцсети

Почему бы тебе не скопировать у Юнусова хотя его вкус на баб вместо унылых булок с котлетами?

Больше скажу: творческий человек, который занимается купечеством, — импостер.

Это — не артисты от Б-га, а какие-то мещане в шубах.

Вот мне скажи: «Лена, иди открой салон красоты или ресторан». У меня это вызовет совершенно однозначную реакцию: «Идите в жопу. Не отвлекайте».

Единственный бизнес, не связанный с писаниной, который я считаю для себя приемлемым, — это покупка акций.

Харчевни и маникюр — это не мой уровень. Я писатель, а не трактирщица или какая другая купчиха с бревна дома 2.

Общепит — хороший бизнес для конферансье Собчак и её мамы в мехах животных, подвергающихся угрозе исчезновения.



Фото: Соцсети

Настоящие артисты, подлинно творческие, безапелляционно талантливые люди идут на сцену, к музыкальному инструменту или к столу с пишущей машинкой «Макбук» по одной причине: ничем другим мы заниматься не хотим и не можем.

Импостеры же лезут на сцену, в телевизор, в писанину, чтобы нарубить баблишка на какой-нибудь бизнес: открыть трактирчик, салончик красоты, где девкам ногти красят и волосы с лобка дерут.

Это, конечно, не предосудительно, но не логично.

Зачем вам лезть в публичное пространство, в эфир, если можно сразу как-то извернуться, взять кредит и начать продавать свои тухлые или не очень роллы, а дома развести на окнах герань в горшках?

Ну, какой ты, к чёрту, рэпер, Алишер? Ты — трактирщик в шубе с квадратной женой.

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