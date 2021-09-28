Мнение: Новые тарифы

Цены на жилищно-коммунальные услуги в России могут подорожать на 10-20%. Так сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский отреагировал на заявление вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что в стране нужно компенсировать траты на ЖКХ малоимущим россиянам. Ранее Хуснуллин анонсировал рост цен на коммунальные услуги.

«Многое будет зависеть от того, как именно будут проводиться работы по экономическому обоснованию тарифов и насколько активно будет вестись работа по модернизации инфраструктуры ЖКХ. Рост может быть и на 10% в год, и на 15%, и в некоторых случаях на 20%»

Объяснение происходящему довольно очевидно. Десятилетиями воры обкрадывали систему ЖКХ, изымая из нее ресурс на текущие и плановые ремонтные работы. Это привело к естественному результату: инфраструктура выработала своей ресурс и запас устойчивости. Какое-то время она еще может протянуть на заплатках, которыми закрывают изношенные заплатки, но в любом случае обратный отсчет уже включился. Постоянные «хлопки» и аварии — это уже катастрофические обрывы этой системы. И, безусловно, чем дальше, тем процесс только будет набирать ход и масштаб.

Проблема понятна: вопрос стоит уже не в ремонте, а замене многих частей всей коммунальной инфраструктуры. Но то, что должно было делаться в плановом порядке и растянуто относительно равномерно на длительный период, невозможно провести в короткие сроки. Нет ни таких промышленных мощностей, ни людского ресурса, ни финансового.

Поэтому решение принимается строго в рамках логики путинского режима: максимально людоедское. За всё заплатят те, кого путинские воры и обокрали — то есть, люди. Мы.

Отсюда и анонсированное повышение цен, причем разброс от 10 до 20 процентов уже говорит о том, что всё планируется «на глазок», а скорее всего, речь может пойти в конечном итоге о повышении цен в разы.

В этом смысл путинское требование покончить в стране с бедностью (требование привычное, он его озвучивает, непонятно к кому обращаясь не в первый раз) выглядит просто: бедных в стране быть не должно . Все бедные должны стать нищими. Кромешно нищими.

Кстати, это вполне отвечает общей политике режима на создание общества тотальной нищеты. Нищими проще управлять, их проще закабалять, их очень просто лишить прав и свобод. Управление страхом и голодом — это они умеют делать лучше всего. Просто потому, что ничего другого они делать не умеют. Бандиты из девяностых и через тридцать лет остаются бандитами.

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