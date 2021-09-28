Посадил дед гречку

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28.09.2021, 2:56, Разное
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Народное от Физраствора в «Новой газете».

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. С этим, видимо, и умрем.

ОТ РЕДАКЦИИ

Физраствор — фабрика изображений и творчества. Фабрика выпускает сообщения. Это высказывания художников о том, что происходит в мире. Работники фабрики часто видят в реальности все нереальное, неочевидное и необъяснимое. Поэтому из их сообщений ясно только то, что что-то пошло не так. Это знание не обещает зрителю ничего безопасного, привычного и комфортного, зато побуждает к наблюдательности, вдумчивости и саморазвитию.

Источник: Новая газета



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